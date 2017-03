Fischotter - Entnahme in NÖ für Fischereiverband der richtige Weg

Die Entnahme von Fischottern in Niederösterreich sei der richtige Weg zur Herstellung der notwendigen Balance in der Kulturlandschaft, die geplante Lösung eröffne der Fischfauna bessere Chancen, stellte der österreichische Fischereiverband fest. Man appelliere um Verständnis für das ganzheitliche, ökologische und auch ökonomische Anliegen einer Reduktion des Zuwachses der Otterpopulation.

Die Bevorzugung von Prädatoren (Beutetiere wie Kormoran, Otter, Graureiher oder Gänsesäger) habe viele heimische Fischarten an den Rand der Vernichtung gebracht. "Es ist völlig unerklärlich, warum Natur-, Tier- und Artenschutz von manchen Aktivisten auf einzelne Tierarten reduziert wird. Politisch ist es jedenfalls die Aufgabe, endlich Ausgewogenheit, Angemessenheit und Balance herzustellen", hieß es in der Aussendung am Mittwoch.

Betont wurde in der gemeinsamen Stellungnahme des Verbandes der Arbeiter-Fischerei-Vereine und der Fischereigesellschaft, dass die Angelfischer in Niederösterreich seit vielen Jahren durch Revitalisierungsprojekte "ausgezeichnete Arbeit" für die heimischen Gewässer und für Natur- und Artenschutz leisten würden. Das Thema wird im NÖ Landtag am Donnerstag diskutiert. Geplant ist die Tötung von 40 Fischottern bis Sommer 2018.