Sie wissen noch nicht, was Sie heute kochen sollen? Die Low Carb Fisch-Gemüsepfanne schmeckt gut und bringt Abwechslung in den Alltag.

Zutaten für 2 Portionen:

500 g Fischfilet: tiefgekühlt oder frisch (z. B. Pangasius, Seelachs)

1 Zucchini

1 Paprikaschote

1 gelbe oder orange Paprikaschote

1 große Zwiebel

100 g Brokkoli: tiefgekühlt oder frisch

2 Frühlingszwiebeln

500 ml Kokosmilch

1 Prise Ingwerpulver

1 EL Rapsöl

1EL Sesamöl



Salz und Pfeffer

Knoblauch

Dill

Anleitung:

Den Fisch zuerst auftauen, falls er tiefgekühlt ist. Gut abtropfen, trocken tupfen und in mundgerechte Stücke schneiden, danach Salzen und pfeffern und erst mal beiseitestellen.

Die beiden Ölsorten mischen. Dann das Gemüse putzen. Zucchini halbieren und in dünne Halbmonde schneiden. Zwiebel grob hacken, Paprikaschoten grob würfeln, Brokkoli in Röschen teilen, bzw. TK-Brokkoli abmessen. Frühlingszwiebeln - auch das Grün - in Ringe schneiden. Bis auf den Brokkoli alles in der Ölmischung gut anbraten und mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Dill nicht zu zaghaft würzen. Sesamöl hat einen starken Eigenschmack und ein intensives Aroma. Wer das nicht so mag, kann natürlich auch nur Rapsöl verwenden.

Wenn das Gemüse gut angebraten ist, die Kokosmilch dazu gießen und das Ganze einmal aufkochen lassen. Dann ca. 15 Minuten auf kleiner Flamme, am besten ohne Deckel, köcheln lassen, bis die Sauce etwas einreduziert ist. Ggf. mit wenig Saucenbinder für helle Saucen binden (dann ist es aber nicht mehr 100 % low carb, die Menge macht allerdings nicht viel aus).

Dann den Brokkoli dazugeben (gerade Tiefkühl-Brokkoli ist sehr schnell gar und hat dann keinen Biss mehr, daher erst an dieser Stelle einfügen!) Sodann eine Prise Ingwer zugeben aber Vorsicht beim Dosieren, der Geschmack sollte nicht zu dominant werden.

Zum Schluss den Fisch dazugeben und noch einmal alles aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln lassen, dann ist der Fisch durch.

Man kann Reis dazu servieren, dann ist es natürlich kein Low- Carb-Gericht mehr. Ich persönlich habe keine Beilage dazu vermisst, natürlich passt z. B. auch ein knackiger Salat.

© G+J Digital Products Low Carb Fisch-Gemüsepfanne mit Kokosmilch

