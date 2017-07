First Lady Melania Trump saß zuvor in ihrer Unterkunft fest. Wegen der gewalttätigen Proteste hatte die Polizei ihr keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gebäudes gegeben.

Melania Trump, Gattin von US-Präsident Donald Trump, hat es in Hamburg trotz der Proteste gefallen. "Mein Mann und ich haben ein schönen Abend mit vielen großartigen Führungspersönlichkeiten genossen", schrieb Melania Trump am Samstag auf Twitter. Sie hatte am Vorabend an einem Konzert in der Elbphilharmonie teilgenommen.

My husband @potus & I enjoyed a lovely evening w many great leaders. When countries work together, everyone prospers. #G20Summit #Hamburg pic.twitter.com/gelBvOutbd — Melania Trump (@FLOTUS) 8. Juli 2017

Zuvor hatte das 47 Jahre alte Ex-Model in der Nähe des Hamburger Feenteiches jedoch stundenlang in ihrem Quartier festgesessen. Wegen der gewalttätigen Proteste hatte die Polizei ihr keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gebäudes gegeben. Damit verpasste sie einen großen Teil des Partner-Programmes beim G-20, darunter eine Hafenrundfahrt.

© Tobias SCHWARZ / AFP Donald Trump mit seiner Ehefrau Melania Trumo zu Gast in der Elbphilharmonie

Melania Trump ging sogar noch auf die Politik ein: "Wenn Länder zusammenarbeiten, geht es allen besser", schrieb sie. Das steht im Gegensatz zum "America-First"-Kurs ihres Ehemannes, der multinationalen Zusammenschlüssen kritisch gegenübersteht.

© Tobias SCHWARZ / AFP Tochter Ivanka Trump mit Ehemann Jared Kushner lauschten ebenfalls dem Konzert

Melania war nach Angaben von US-Außenminister Rex Tillerson am Freitagabend auch im Einsatz, um das Gespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin abzukürzen. "Sie hat es ganz klar nicht hingekriegt", witzelte Tillerson nach den zwei Stunden und 15 Minuten dauernden Beratungen.