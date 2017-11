Die Katze der neuseeländischen Premierministerin wurde mit einem eigenen Twitter-Account zum Social-Media-Star. Nun wurde "Paddles" von einem Auto überfahren. Immer wieder sind auch die Tiere von Politikern mit ins Scheinwerferlicht gerückt, in den letzten Jahren wurden sie vermehrt zur Inszenierung genutzt.

Es hat etwas von einer nationalen Tragödie: Paddles, die Katze der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern, ist tot. Sie wurde in der Nähe des Hauses der Regierungschefin von einem Auto überfahren. Seit Ardern vor rund einem Monat Premierministerin wurde, war die Katze mit einem eigenen Twitter-Account (wo sie den Titel "First Cat of New Zealand" trug) zu einer Art Social-Media-Star aufgestiegen. Das vor allem deshalb, weil sie von Geburt sechs Zehen und damit quasi einen beweglichen "Daumen" hat, mit dem sie Gegenstände halten kann. Auf einem Foto hält sie etwa die Brille der Premierministerin hoch. Tausende Neuseeländern drückten der Politikerin in den sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme aus.

Katzen in der Downing Street, Hunde im Weißen Haus

In London haben offizielle Regierungskatzen eine lange Tradition. Seit 1924 gibt es in Downing Street No. 10, dem Amts- und Wohnsitz des britischen Premierministers, fast durchgängig einen fest angestellten "Chief Mouser" (Oberster Mäusejäger), der sogar als Beamter gilt und für den 100 Pfund pro Jahr im Budget vorgesehen sind. Ursprünglich tatsächlich zur Ungezieferbekämpfung angeschafft, gibt es das Amt heute vor allem aus Traditions- und Publicitygründen. Der längstdienende Kater, Wilberforce, lebte ganze 18 Jahre in der Downing Street und überdauerte fünf Premierminister. Seit 2011 wird der Posten von Larry bekleidet, der immer wieder mit Ex-Regierungschef David Cameron aneinander geraten sein soll.

Vor allem mit der zunehmenden Bedeutung von Social Media in der täglichen politischen Außendarstellung sind auch die Tiere der Politiker vermehrt einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Schnell hatten Berater erkannt, dass Tiere auf diesen Plattformen so gut wie immer gut ankommen. Kanadas Premier Justin Trudeau, ein Medienprofi, veröffentlicht seit dem Vorjahr immer wieder Fotos seine neuen Hundes Kenzie, etwa beim Spielen mit seinen Kindern. Kenzie ist übrigens ein portugiesischer Wasserhund, dieselbe Rasse wie Bo, der Hund der US-Präsidentenfamilie Obama. Vor Bo hatten bereits die Hunde Barney (George W. Bush) und Buddy (Bill Clinton) im Weißen Haus gelebt.