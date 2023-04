Finnland hat nicht um NATO-Truppenstationierung gebeten

Das ab Dienstag neue NATO-Mitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, NATO-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. "Bisher gibt es keine solche Anfrage", sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Aber natürlich könne es in der Zukunft eine solche Anfrage geben, "und dann müssen wir uns damit befassen", fügte Bauer hinzu.

Ob die NATO Truppen in Finnland stationieren wird, sei "eine Frage, die mit Finnland beginnt", sagte er. Der Kreml hatte als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands angekündigt, seine Truppen im Nordwesten Russlands in den kommenden Jahren zu verstärken. "Wir werden unsere militärischen Kapazitäten im Westen und Nordwesten verstärken", sagte Vize-Außenminister Alexander Gruschko am Montag laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Die NATO habe aber "noch keine konkreten Truppenbewegungen gesehen", erklärte Bauer und wies darauf hin, dass Russland alle verfügbaren Truppen derzeit in der Ukraine braucht. Moskau könne sich "viele Truppen an der finnischen Grenze", wo es keine direkte Bedrohung gibt, nicht leisten, sagte der Kommandant.

Am Dienstag wird Finnland das 31. Mitglied des Militärbündnisses, womit sich die Länge der Grenze zwischen den NATO-Mitgliedsstaaten und Russland mehr als verdoppeln wird.