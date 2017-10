Filz und Orgel

Das Drama des Christian Kern in a nutshell: Im Frühling 2016, als frischgebackener SPÖ-Hoffnungsträger, der Lack noch ganz glänzend, stellte er die Verbindung seiner Partei mit den Boulevardmedien infrage. Die kritische Öffentlichkeit nickte beifällig und sah einen Hoffnungsschimmer am Horizont des heimischen Politfilz. Endlich jemand, der die richtigen Worte findet. Nun ja, bei den Worten blieb es.

Eineinhalb Jahre später machte Kern die Boulevardmedien vor jubelnden Genossinnen und Genossen für sein Wahldebakel(chen) mitverantwortlich. Es war ihm nicht nur nicht gelungen, der komplexen Beziehungen zwischen Politik und Medien Herr zu werden; so unwürdig krachten Kanzler und publizistische Kleinformate selten aneinander.

Das viel kritisierte Inseratenvolumen hingegen, zeigt ein Blick in die Medientransparenzdatenbank, blieb in etwa gleich: Im ersten Quartal 2016, noch unter Werner Faymann, flossen 113.608 Euro aus dem Bundeskanzleramt an Wolfgang Fellners Tageszeitung "Österreich". Im ersten Quartal 2017 waren es 91.723 Euro. Die Zuwendungen an die "Krone" blieben mit jeweils etwa 173.000 Euro exakt gleich hoch. Medienminister Thomas Drozdas Pläne, die Presseförderung zu reformieren, blieben Neuwahl-bedingt liegen.

Die medialen Turbulenzen rund um die vergangene (Klopf auf Holz, drei Kreuze) Wahl zeigen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Die Beziehungen zwischen Politik und Medien sollten nicht von Willkür, Anti-oder Sympathien abhängen. Es braucht klare Regeln. Das gilt nicht nur für Zeitungen, sondern vor allem auch für den ORF. Einflussnahme auf die "größte Medienorgel des Landes" (das Bild -die Orgel wird von einem Spieler bedient -ist verräterisch) ist eine politische Standardmaßnahme. Berühmt-berüchtigt das "Regime" der ÖVP in den frühen 2000er-Jahren; im vergangenen Wahlkampf geleakte Papiere dokumentieren, wie Christian Kern Ende 2016 versuchte, den öffentlich-rechtlichen Sender unter Druck zu setzen.



Hier wie dort ist das Verständnis für die Notwendigkeit des kritischen, hinterfragenden Journalismus offenbar unterentwickelt. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, man darf und soll Journalisten kritisieren. Aber es geht um die grundlegende Haltung: Sehe ich Medien und Öffentlichkeit als Partner oder will ich sie für meine Zwecke instrumentalisieren. Es gilt: Wer wirklich für neuen Stil stehen will, möge ihn demnächst glaubwürdig einbringen.