Quoten sind keine Garanten für Qualität, wie die Verfilmung von E. L. James' Bestseller „Fifty Shades of Grey“ gezeigt hat. Darob entzog man Regisseurin Sam Taylor-Johnson die Obhut über das Geschehen. James Foley sollte nun den „Hausfrauenporno“ in Hollywood-Format bringen. Das ist nicht wenig, denn James’s Story bietet nicht mehr als eine Geschichte von Herz und Schmerz im soften Wortsinn, wie man sie in einschlägigen Gazetten in Ärztewartezimmern findet. Wer daran gefallen findet, wird Ana und Christian gerne folgen.

Wovon Foley zu profitieren versteht, ist die Ansehnlichkeit seiner Hauptdarsteller Dakota Johnson (Ana Steele) und Jamie Dornan (Christian Grey). Szene für Szene setzt Foley auf Bilder. Er zeigt das Paar schön gewandet beim Maskenball, beim Tête-à-tête im Nobelrestaurant und jeden einzeln in Pin-up-fähigen Großaufnahmen, etwa wenn Jamie Dornan beim Training seinen Körper präsentiert oder Dakota Johnson sich wenig sündig entblößt oder, wie einst James Dean, im Trenchcoat durch die Straßen zieht.

Was im 18. Jahrhundert unter dem Namen „Tableaux vivants“ („Lebende Bilder“) ein beliebtes Gesellschaftsspiel für wohlhabende Adelige war, hat Foley als Basis seiner Riege seiner Regie genommen. Das ist auch gut so, denn zu erzählen gibt es offensichtlich nicht viel. Ein Paar findet nach seiner Trennung wieder zueinander. Dass man einst den Wonnen von Sado-Maso frönte, wird zur Nostalgie reduziert. Dass Chritians Flucht in den Sadismus jedoch das Resultat eines jugendlichen Traumas ist, das der spätere Jungmilliardär bei seiner Initiation in die Welt der Erwachsenen durch eine geheimnisvolle Blondine erfahren musste, wird nun vage angedeutet. Auch eine entlassene Dienerin (Bella Heathcote) seiner Lust taucht auf und fordert Christian per Waffe von Ana zurück.

Wie ein Paar mit den Lasten der Vergangenheit umgeht, hätte einen Psycho-Thriller abgeben können. Doch die Zutaten dafür reichen nicht. Da kann auch Kim Basinger, die vor mehr als dreißig Jahren in „9 1/2 Wochen“ mit Mickey Rourke abgründig Zwischenmenschliches praktizierte und nun als ehemalige SM-Lehrerin Christians auftritt, auch nicht viel retten.

Regisseur Foley ist nichts anzulasten, er erfüllt seinen Auftrag, denn schließlich ist man in der Traumfabrik. Und was sonst als Träume soll dort fabriziert werden, auch wenn manche davon für wahre Cineasten Albträume sind.

