Ein Dickhäuter, der in dem thailändischen Actionfilm "Ong Bak" auftrat, hat seinen Elefantenführer getötet. Der 32-jährige Bulle erschlug seinen Mahut in einem Zoo im Norden Thailands mit seinem Rüssel, wie lokale Medien am Montag berichteten. Der 55-Jährige war demnach dabei, das Tier mit Bananen zu einer Wasserstelle in seinem Gehege zu locken - dann geschah der Unfall.

Nach Angaben des Zoos könnte der Elefant angegriffen haben, weil er sich in der Musth, einer hormonell bedingten aggressiven Phase, befunden haben soll. Die Ehefrau des verstorbenen Mahut erklärte, eigentlich habe das Tier ein friedliches Wesen. In der Serie von Kriegsfilmen "Ong Bak" wurden Dutzende Elefanten eingesetzt. In einer Szene rennt Schauspieler Tony Jaa über die Rücken der Tiere.