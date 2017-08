Am Sonntagabend war Noah Becker in der VOX-Kochshow "Grill den Henssler" zu sehen. Für den Sohn von Tennis-Legende Boris war es der erste derartige Auftritt und er gab sich dabei nicht sonderlich sympathisch. Steffen Henssler machte sich nach der Sendung über den 23-Jährigen lustig, was letztlich dessen berühmten Vater auf den Plan rief, der dem Star-Koch via Twitter schließlich sogar vorwarf, ein Rassist zu sein.

Zusammen mit Larissa Marolt und Gil Ofarim nahm Noah Becker an der VOX-Kochshow "Grill den Henssler" teil. Vor allem gegenüber der Moderatorin Ruth Moschner gab sich der Promi-Spross patzig. Als Ruh Moschner ihm verriet, dass sie sich vor der Show auf Google über ihn informierte, fragte Noah Becker: "Ach was? Und davor?" Die Moderatorin meinte daraufhin: "Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken über dich gemacht." Daraufhin meinte der 23-Jährige: "Ich mir aber auch nicht über dich."

© MG RTL D / PA / Stefan Deutsch Noah Becker bei "Grill den Henssler"

Auf private Fragen reagierte Noah genervt, man fragte sich, weshalb er überhaupt an der Show teilnimmt. Am Ende hatte die nicht auf den Mund gefallene Ruth Moschner mit Kommentaren wie "Sind das alles deine Geschwister, von denen wir noch nichts wissen?" (als der Becker-Sohn seine Freunde begrüßte) die Lacher auf ihrer Seite.

© MG RTL D / PA / Stefan Deutsch Noah Becker, Steffen Henssler, Gil Ofarim und Ruth Moschner

Star-Koch Steffen Henssler, der sich aus der Show verabschiedet und bei ProSieben in Stefan Raabs Fußstapfen tritt, machte sich nach der Show via Twitter über Noah Becker lustig.

Auf Instagram postete Henssler ein Bild von "Tingeltangel-Bob", einer Figur aus der Serie "Die Simpsons". Eine Anspielung auf Noah Becker und dessen Frisur.

Jetzt bei #grilldenhenssler #gdh 𯄄 Ein Beitrag geteilt von Steffen Henssler (@steffen_henssler) am 27. Aug 2017 um 12:12 Uhr

Noahs Vater Boris Becker sah sich daraufhin offenbar genötigt, seinen Sohn zu verteidigen und bezeichnete Steffen Henssler auf Twitter als Rassisten.

Ich wusste nicht dass #henssler Rassist ist ( Instagram bild)! Witze über Hautfarbe/ Haare von meinem Sohn sind unangebracht! — Boris Becker (@TheBorisBecker) 28. August 2017

Während viele Twitter-User auf Steffen Hensslers Seite sind und meinen, dass Boris Becker seinem Sohn besser anständiges Benehmen beibringen hätte sollen, fordert die Tennis-Legende den Star-Koch auf, sich bei ihm zu melden.

Henssler: Beleidigungen gegenüber meinem Sohn gehen gar nicht ....wenn Moschner private Fragen stellt selber Schuld ! Melde dich bei mir — Boris Becker (@TheBorisBecker) 28. August 2017

Und das tat Steffen Henssler auch. Und zwar recht speziell via Facebook.

Ein wenig erinnert die Causa an die legendären Social-Media-Fights zwischen den Beckers und Oliver Pocher. Man darf gespannt sein, zu welchem Schlag Boris in der nächsten Runde ausholt.