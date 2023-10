"Das Feuilleton" rückt Realisierung näher

"Das Feuilleton" könnte Realität werden. Die geplante Monatszeitung mit Schwerpunkt auf Kultur, Medien, Zeitgeschichte und Debatten hat nach zwei Tagen bereits rund 40.000 Euro via Crowdfunding erreicht. Nötig sind 75.000 Euro, damit wohl im Dezember die erste reguläre Ausgabe erscheint. Verantwortlich für das Projekt zeichnen Ex-Schreiber der "Wiener Zeitung", die mit 1. Juli als Print-Tageszeitung eingestellt und als Onlinemedium mit weniger Mitarbeitern fortgeführt wurde.

Das Herausgebergremium rund um die vormalige Feuilletonleiterin Christina Böck, den früheren stv. Leiter des "WZ"-Feuilletons Bernhard Baumgartner und Filmspezialist Matthias Greuling zeigte sich gegenüber der APA über den "immensen Zuspruch" erfreut: "Wir haben binnen zwei Tagen deutlich mehr als die Hälfte der Finanzierung über Crowdfunding geschafft. Das bestärkt unsere Annahme, dass es Bedarf an gut gemachtem Feuilleton-Journalismus gibt. Wenn die Finanzierung gelingt, werden wir diesem Ruf gerne folgen."

Geplant sind zehn Printausgaben pro Jahr, die sich auf Geschehen abseits des tagesaktuellen Geschäfts konzentrieren. In der Nullnummer von "Das Feuilleton" wird etwa die schillernde Karriere der Farbe Pink, das Comebackphänomen und die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf schwarz-weiße Filme thematisiert. Auch ein Interview mit Meg Ryan und eine Spurensuche in Dartmoor im Süden Englands zu Sir Arthur Conan Doyle und seiner berühmten Geschichte "The Hound of the Baskervilles" findet sich in der Ausgabe.

