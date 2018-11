Feuervulkan in Guatemala ist wieder aktiv

Gut ein halbes Jahr nach dem Ausbruch des Volcan de Fuego (Feuervulkan) in Guatemala mit mindestens 194 Todesopfern hat der Vulkan wieder verstärkt Aktivität gezeigt. Die Explosionen ereigneten sich acht- bis zehnmal pro Stunde und ließen eine knapp fünf Kilometer hohe Aschewolke aufsteigen, wie die verantwortliche Katastrophenschutz-Behörde (Conred) am Donnerstag in Guatemala-Stadt mitteilte.

Die neuerlichen Explosionen versetzten die Bewohner der angrenzenden Gemeinden in Alarmbereitschaft. Der Feuervulkan liegt rund 40 Kilometer südwestlich von Guatemala-Stadt und war zuletzt recht aktiv. Bei einem schweren Ausbruch Anfang Juni waren ganze Dörfer von Lava und Geröll bedeckt worden. Zudem legte sich eine dicke Ascheschicht über das Gebiet unter der noch viele weitere Opfer vermutet werden. Von der Katastrophe waren rund 1,7 Millionen Menschen betroffen. Die wirtschaftlichen Schäden wurden auf etwa 219 Millionen Dollar (194 Millionen Euro) geschätzt.