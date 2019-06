Der Box-Champion Wladimir Klitschko ist von Berufswegen her hart im nehmen. Doch was ihm und seiner Familie auf hoher See zustieß, war auch für den erfolgreichen Sportler zu viel.

Es ist für viele die Horror-Vorstellung schlechthin: ein Unglück im Meer. Und genau das ist passiert. Auf einer gecharterten Jacht, mit der Klitschko Sonntagnacht von Ibiza nach Mallorca (ca. 180 Kilometer entfernt) übersetzen wollte, brach bei hohem Wellengang plötzlich sieben Seemeilen vor der Baleareninsel Feuer aus, berichtet "Bild" exklusiv.

© imago images / Spöttel Wladimir Klitschko kann langsam wieder lächeln

Notruf wurde abgesetzt

Die Schiffs-Crew regierte laut "Bild-Bericht" schnell und setzte gegen 1.30 Uhr einen Notruf ab. Dann kam die Rettung. Die Küstenwache evakuierte Klitschko und seine Familie. Einsatzkräfte der mallorquinischen Feuerwehr brachten den Brand schließlich vollends unter Kontrolle.

Dank gilt dem Rettungsteam

Nach der Rettung zeigte sich Klitschko demütig. Gegenüber "Bild" äußert er sich: "Danke an die mallorquinische Feuerwehr und auch an unsere Crew an Bord. Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen.“