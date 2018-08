Feuer auf griechischer Fähre

An Bord der griechischen Fähre "Eleftherios Venizelos" ist in der Nacht zum Mittwoch ein Brand auf dem Fahrzeugdeck ausgebrochen. Das Schiff, auf dem sich 875 Passagiere und 141 Besatzungsmitglieder befinden, kehrte nach Piräus zurück. Das teilte die griechische Küstenwache mit.

Der Kapitän hatte der Küstenwache demnach gemeldet, dass das Feuer in einem Lastwagen ausgebrochen war. Die Löschsysteme des Schiffes hätten sofort funktioniert. Der Brand sei unter Kontrolle. Wegen der starken Rauchbildung wurden aber alle Passagiere aufgefordert, auf die Außendecks zu gehen, berichtete das Staatsfernsehen (ERT).

Das Schiff war am Dienstagabend aus Piräus in Richtung Chania auf Kreta ausgelaufen und befand sich rund 65 Kilometer südlich von Piräus in der Nähe der Insel Hydra, als das Feuer ausbrach. Die Fähre wurde am frühen Mittwochmorgen in Piräus erwartet.