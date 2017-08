Durch einen schweren Sturm ist ein Festzelt in St. Johann am Walde (Bez. Braunau am Inn) in der Nacht auf Samstag eingestürzt. Dabei starben zwei Menschen, teilte die Rettungsleitstelle Innviertel mit. Bei dem Unglück in Oberösterreich gab es zudem zehn Schwerverletzte.

Mindestens 40 Menschen wurden mittelschwer und leicht verletzt, hieß es weiter. Die Rettung war mit 150 Mitarbeitern vor Ort. Die Verletzten wurden auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt. Angehörige könnten unter der Telefonnummer 0732-7644 644 nähere Informationen erhalten, hieß es.

© APA/Fesl

Nach Angaben von Ö3 handelte es sich bei den Toten um einen jungen Mann und eine junge Frau, beide etwa 20 Jahre alt. Als der Sturm ausbrach, seien demnach rund 700 Besucher im Zelt gewesen. Die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten gar von 1.000 Besuchern beim Frauscherecker Zeltfest.

© APA/Fesl