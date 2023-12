Festnahme nach Fund von fünf Toten nahe Paris

Die Polizei hat nach dem Fund von fünf Leichen in einer Wohnung in der östlich von Paris gelegenen Stadt Meaux einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei in der nahe gelegenen Stadt Sevran erwischt worden, hieß es am Stefanitag aus Polizeikreisen. Die Kriminalpolizei von Versailles hat eine Untersuchung wegen "vorsätzlicher Tötung" eingeleitet. Die Behörden hatten die Leichen einer Frau und ihrer Kinder in ihrer Wohnung in Meaux gefunden.

Die Beamten hätten auf einen Hinweis besorgter Verwandter gehandelt, wie der örtliche Staatsanwalt Jean-Baptiste Bladier erklärte. "Die Wohnung zeigte keine Anzeichen auf einen Einbruch, und der Vater war nicht anwesend", sagte Bladier. Meaux liegt rund 45 Kilometer östlich von Paris.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, die 35-jährige Frau und ihre Kinder im Alter zwischen neun Monaten und zehn Jahren seien mit einer "kalten Waffe" getötet worden, was normalerweise auf ein Messer hindeutet. Die Polizei habe nach dem Fund der Leichen nach einem 33-jährigen Mann gefahndet, vermutlich der Vater der Kinder.

In der Region Paris gab es in letzter Zeit eine Reihe von Kindstötungen. Ende November gestand ein 41-jähriger Mann aus Alfortville im Südosten der Hauptstadt, seine drei Töchter im Alter zwischen vier und elf Jahren getötet zu haben. Einen Monat zuvor tötete ein Polizist seine drei Töchter und sich selbst in Vémars, nordöstlich von Paris.

Im Durchschnitt wird in Frankreich alle drei Tage eine Frau getötet. Im letzten Jahr wurden rund 118 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner in Frankreich umgebracht.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)