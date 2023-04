Festnahme nach Einbrüchen in Wien mit 600.000 Euro Schaden

Nach umfangreichen Ermittlungen ist bereits im März in Wien-Alsergrund ein Serieneinbrecher gefasst worden, der insgesamt rund 600.000 Euro Schaden verursacht hat. Dem 20-Jährigen werden mindestens 18 Einbrüche angelastet, die er seit vergangenen Dezember vorwiegend in Juwelier- und Schmuckgeschäfte bzw. Ateliers in den Bezirken Josefstadt und Neubau verübt hatte. Das teilte die Wiener Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Die Erhebungen hatte das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, (Gruppe Bürger) geführt. Bei seinen Taten bediente sich der 20-Jährige immer der gleichen Methode. Um ins Innere der Geschäfte zu gelangen, schlug er die Glastüren bzw. Auslagenscheiben der Geschäfte ein. Von der Gesamtschadenssumme mit 600.000 Euro entfallen allein auf Sachschäden rund 100.000 Euro, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.

Dem 20-Jährigen wird außerdem vorgeworfen, mit einer gestohlenen Gasflasche versucht zu haben, einen Bankomaten in einem asiatischen Restaurant im Bezirk Neubau zu sprengen. Es entstand erheblicher Sachschaden, an Bargeld kam der Täter aber nicht heran. Zweimal brach er auch in CBD-Stores ein.

Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Ermittler, als sie feststellten, dass Teile des gestohlenen Schmucks über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten worden waren. Nach dem amtsbekannten Afghanen hinter den Angeboten wurde eine Fahndung eingeleitet, er hielt sich jedoch ohne festen Wohnsitz in Österreich auf.

Der 20-Jährige wurde schließlich im März 2023 in einem Juweliergeschäft am Alsergrund festgenommen. Dort wollte der junge Mann Schmuck verkaufen, den er zuvor bei einem Einbruch in der Josefstadt gestohlen hatte.

Der Beschuldigte verweigerte die Aussage, auch zum Verbleib des restlichen Diebesguts schwieg er. Den Ermittlern gelang es aber laut Dittrich durch die Überprüfung von Bewegungsmustern des Mannes, ein Gebiet einzugrenzen und zahlreiche Wertgegenstände in einer Tiefgarage im Bezirk Neubau sicherzustellen. Dort hatte der 20-Jährige die Sachen "überall wo er Hohlräume oder Rohrabdeckungen gefunden hat" deponiert, berichtete der Polizeisprecher.

Auch Waffen und Aufbewahrungsgläser mit Cannabisblüten wurden beschlagnahmt. Der 20-Jährige befindet sich über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien bereits in einer Justizanstalt.