Laut Prognose der Feng-Shui-Meisterin Thierry Chow ist Trump ein "Feuer-Hund" und für Meghan und Harry sieht es gut aus.

Das chinesische Jahr des Hundes wird Donald Trump kein Glück bringen. Die Prognose der Feng-Shui-Meisterin Thierry Chow aus Hongkong lässt nichts Gutes für den US-Präsidenten erwarten: "Die Elemente Feuer und Erde sind zu stark, das bringt sein Schicksal aus dem Gleichgewicht."

Die Meister der Feng-Shui-Philosophie haben sich ausführlich damit beschäftigt, was das neue chinesische Jahr, das am Freitag begonnen hat, für Politik und Wirtschaft bringen wird. Nach dieser traditionellen Lehre sollen die fünf Elemente Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde möglichst ausgeglichen sein. In Asien hat Feng Shui nach wie vor großen Einfluss - nicht nur wenn es ums Einrichten einer Wohnung geht, sondern auch bei geschäftlichen Entscheidungen.

Trump ein "Feuer-Hund"

1946, das Jahr in dem Trump geboren wurde, stand nach dem chinesischen Mondkalender ebenfalls im Zeichen des Hundes. Aufgrund seines Geburtsdatums sei Trump ein "Feuer-Hund", 2018 sei jedoch das Jahr des "Erd-Hunds" und beides passe nicht zusammen, erklärt Chow. Diese ungünstige Konstellation habe negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Präsidenten.

Auch seine Reden seien davon betroffen, er werde "richtige Probleme" damit bekommen, prophezeit die Feng-Shui-Meisterin. Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea werden sich demnach verschärfen, und es wird Streit in Wirtschaftsfragen mit China geben.

In Hongkong ist Feng Shui allgegenwärtig. Viele Menschen lassen sich von einem Meister der Philosophie beraten, bevor sie den Hochzeitstermin festlegen oder eine Wohnung kaufen. Große Firmen beschäftigen ihre eigenen Feng-Shui-Berater, die nicht nur über die Inneneinrichtung in den Büros wachen, sondern auch vor jeder Investition konsultiert werden.

Harry und Meghan - Hochzeit im Mai

Die große Investmentbank CLSA veröffentlicht jedes Jahr ihr Feng-Shui-Barometer mit Vorhersagen für die Wirtschaftsentwicklung der kommenden zwölf Monate. 2018 wird demnach ein gutes Jahr für die Internet- und Technologie-Branche. Diese Wirtschaftsbereiche werden dem Element Feuer zugerechnet und sollen vor allem zwischen Mai und Juli boomen.

Die Anleger an der Hongkonger Börse, die gerade eine Berg- und Tal-Fahrt erlebt, mahnt das Feng-Shui-Barometer zur Vorsicht. "Unternehmer sollten sich an ihre treusten Kunden halten, und Investoren wird angeraten, sich nicht zu übernehmen", lautet ein weiter Ratschlag der Experten.

Feng-Shui-Meisterin Chow hat auch Erfreuliches fürs neue chinesische Jahr zu berichten - jenseits von Politik und Wirtschaft. Dem britischen Prinzen Harry und seiner Verlobten Meghan Markle prophezeit sie eine glückliche Hochzeit im Mai: "Die wird dem Land Gutes und positive Energie in die Welt bringen."