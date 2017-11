Nach einem Felssturz am späten Donnerstagabend in Kufstein in Tirol muss die betroffene Gemeindestraße sowie ein Wanderweg voraussichtlich für mehrere Wochen aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben. Dies teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit. Rund 100 Kubikmeter Felsmaterial und Geröll hatten sich aus der sogenannten Duxerwand gelöst und waren auf die Straße und den Weg gestürzt.

"In der stark zerklüfteten Felswand haben Wurzelversprengungen der Bewachsungen dazu beigetragen, dass massive Wässer ausgetreten sind", sagte Landesgeologe Werner Thöny nach einer Geländeerkundung mit einem Hubschrauber am Freitagvormittag. Dies habe zu einer "Materialermüdung" des Felsmassivs geführt. In den kommenden zehn Tagen soll nun eine Hangvermessung durchgeführt werden, bei der zwei Mal täglich allfällige Bewegungen festgestellt werden.

Erst wenn der Felsbereich von den Landesexperten als sicher eingestuft wird, kann mit der Sanierung des Hanges begonnen werden, hieß es. Zudem müssten auch die Beschädigungen auf der Gemeindestraße und dem Wanderweg repariert werden, erklärte Kufsteins Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer. Umliegende Wohnhäuser würden sich nicht in der Gefahrenzone befinden und seien auch weiterhin mit dem Auto erreichbar.