Felsstürze legten Straßen in Tirol lahm

Mehrere Felsstürze haben sich in der Nacht auf Dienstag in Tirol ereignet. Im Bereich Ötztal musste die Ötztalstraße (B186) wegen eines Steinschlages komplett gesperrt werden. Laut ÖAMTC hatte sich in den Morgenstunden bereits ein Stau gebildet. Pkw wurden örtlich umgeleitet, Lkw mussten die Dauer der Sperre abwarten.

Gegen 23.00 Uhr war es im Bereich der Aschauer-Straße in Brandenberg (Bezirk Kufstein) ebenfalls zu einem Felssturz gekommen, bei dem die Fahrbahn durch teils mehrere Kubikmeter große Felsbrocken in der gesamten Breite verlegt wurde. Laut Polizei stürzten beim Eintreffen der Beamten immer wieder kleinere Felsbrocken auf die Straße. Daher war eine Räumung zunächst nicht möglich.

Auch die Brucker Landesstraße (L294) im Alpbachtal bei Reith war seit 2.15 Uhr wegen eines Steinschlages unterbrochen. Die Dauer der Sperre war vorerst nicht absehbar.