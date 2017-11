Ein rund vier mal vier Meter großer Gesteinsbrocken und Geröll sind in der Nacht auf Freitag in Kufstein in Tirol auf eine Straße gestürzt. Der Felssturz hatte sich gegen 22.15 Uhr im Bereich des Hochwandweges und der Zufahrt zur Duxer Straße ereignet, berichtete die Polizei. Die Straße musste vorerst komplett gesperrt werden.

Die Landesgeologie müsse die Abrissstelle nun begutachten, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Danach soll entschieden werden, wann die Straße wieder geöffnet werden kann.