Luxus soweit das Auge reicht und dabei auch noch frische Seeluft tanken? Ersteres mag bei Kreuzfahrten noch zutreffen, zweiteres darf aber durchaus angezweifelt werden. Eine aktuelle Untersuchung des britischen Senders Channel 4 auf einem Kreuzfahrtschiff hat wieder bestätigt, was in letzten Jahren mehrfach von Umweltschützern kritisiert worden ist: Schwimmende Passagierpaläste können klimaschädlich und gesundheitsgefährdend sein.

Wie "The Guardian" berichtet wurde bei der Untersuchung von Channel 4 die Feinstaubbelastung an Bord der Oceana gemessen, einem Kreuzfahrtschiff der Reederei P&O Cruises. Das Schiff ist 250 Meter lang und kann auf 15 Stockwerken verteilt über 2.000 Passagiere aufnehmen.

"Frischluft" wie am Neubaugürtel

Unterhalb und direkt neben der Schornsteine ergaben die Messungen 84.000 Ultrafeinstaubpartikel pro Kubikmeter. Zum Vergleich: Diese Belastung entspricht in etwa jener von stark befahrenen Straßen wie zum Beispiel den Wiener Neubau- oder Lerchenfeldergürtel zu Stoßzeiten.

Das Grundproblem ist, dass Schiffe durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Dadurch entsteht zunächst einmal das Klimagas Kohlendioxid. Nach Untersuchungen der Internationalen Schifffahrts-Organisation (IMO) der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2009 war die Seeschifffahrt für rund 2,7 Prozent der globalen menschengemachten CO2-Emissionen verantwortlich. Das hört sich zunächst nach wenig an, entspricht aber einer jährlichen Menge von knapp 900 Millionen Tonnen CO2.

Komplexe Schadstoffschleuder

Weitaus mehr diskutiert wird öffentlich meist über andere Luftschadstoffe, die in den Abgasen von Schiffsmotoren enthalten sind. Dabei handelt es sich um Stick- und Schwefeloxide sowie feinste Rußpartikel, die gesundheitlich höchst bedenklich sind und die Umwelt schädigen können. Diese entstehen auch in Auto-Motoren, aber bei Schiffen ist das Problem deutlich größer.

Deren Maschinen laufen mit Schiffsdiesel oder mit sogenanntem Schweröl - einem Raffinerie-Rückstand, der sehr unsauber verbrennt und viel mehr Schwefel enthält als bei Kraftstoffen an Land erlaubt ist. Vor allem in den Häfen ballt sich das Problem. Das betrifft zwar alle Schiffe, am Pranger stehen deshalb allerdings vor allem die Kreuzfahrer. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation NABU stößt ein einziges Kreuzfahrtschiff pro Tag mehrere Tonnen gefährlicher Luftschadstoffe aus.

Schleppende Gegenmaßnahmen

Um die hohe Umweltbelastung massiv einzudämmen, müsste die Schifffahrt komplett auf Schweröl verzichten. Doch davon ist sie noch weit entfernt. Reedereien setzen in erster Linie auf reibungsarme Silikonanstriche unter der Wasserlinie, um Kraftstoff und Emissionen zu sparen.

Auch schwimmende Kraftwerke, die mit Flüssiggas betrieben werden, und somit wesentlich sauberer verbrennen als Diesel oder Schweröl, sollen Schiffe während ihrer Zwischenstopps in Häfen mit Energie versorgen.

Der Boom hält an

Ungeachtet dieser klimaschädlichen und gesundheitsgefährdenden Problematik hält der Boom mit Kreuzfahrten an. Allein in diesem Jahr werden weltweit zwölf neue Hochseeschiffe in Dienst gestellt, davon sieben mit einer Kapazität von mehr als 2.500 Passagieren. "Die Schiffe werden immer größer", sagt Matthias Rieger vom Hamburg Cruise Center. "Wir werden künftig weniger Anläufe bei mehr Passagieren haben."

Allein in Europa unternahmen im vergangenen Jahr 6,7 Millionen Passagiere eine Kreuzfahrt, das sind 3,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Und das Wachstum geht weiter, da sind sich alle Experten einig. Jedes neue Schiff im Markt ist auch schnell ausgebucht.