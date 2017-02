"Sag es durch die Blume" ist nicht nur das Motto des Valentinstags, sondern war früher eine verbreitete Kommunikationsform. Die Blumensprache stammt ursprünglich aus dem Orient und wurde im Mittelalter nach Europa importiert. Die direkte Kommunikation unter Liebenden war damals oft nicht möglich, weshalb diese ihre Wünsche, Bitten und Hoffnungen in Blumen legten und sich so verständigten.

Mit der Zeit entstand eine richtige Geheimsprache, bei der nicht nur den Farben und Sorten, sondern jedem einzelnen Detail an einem Blumenstrauß eine eigene Bedeutung beigemessen wurde. Das System war regional verschieden und kompliziert wie eine Fremdsprache, sodass eigene Wörterbücher über die Sprache der Blumen verfasst wurden.

Abseits ehelicher Verpflichtungen bietet der Valentinstag für so manchen schüchternen Kavalier die Gelegenheit, etwas "durch die Blume" zu sagen: Während die Botschaft der Rose "Du hast mein Herz besiegt" von jeder Dame als Liebeserklärung erkannt wird, könnte der Jasmin - "Sei zufrieden mit der Versicherung meiner Freundschaft" - einige Verwirrung stiften, indem er falsche Hoffnungen weckt.

Fast schon einem Antrag kommt das Überreichen der Feuerlilie gleich. "So wie die Farben glühen, so glüht mein Herz in unendlicher Liebe für Dich", lautet die romantische Übersetzung der Blumensprache. Auch Tulpen in gelb haben eine tiefere Bedeutung: "Im Märchenreich des Glücks sind wir in unserer Liebe." Rote Tulpen hingegen stehen für "ewig währende Liebe".

Eher einer Aufforderung zu mehr ehelicher Treue gleicht hingegen die Symbolik einer weißen, der sogenannten Madonnenlilie : "Rein und fleckenlos sei Dein Herz." Wenn auch derartige Appelle nichts mehr fruchten, bleibt nur der Abschied mit einer einzigen Nelke , die kurz und bündig bedeutet, dass man für den Partner "verloren ist".

Zusammengefasst bedeutet das: Mit roten Rosen wird man bei der Herzensdame in jedem Fall einen Treffer landen, obwohl auch ihre Lieblingsblumen eine gute Alternative wären. Mütter, Schwestern, Tanten und Omas hingegen werden an einem bunten Frühlingsstrauß sicher eine Freude haben.