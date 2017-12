FDP verliert nach Abbruch der Jamaika-Sondierungen an Zuspruch

Zwei Wochen nach dem Abbruch der Sondierungen mit der CDU/CSU und den Grünen zur Bildung einer Koalition in Deutschland hat die FDP an Zuspruch verloren. Wenn jetzt Bundestagswahlen wären, käme die FDP auf acht Prozent, ergab das am Montag veröffentlichte RTL/n-tv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa.

Bei der Bundestagswahl im September hatte die FDP noch 10,7 Prozent der Stimmen erhalten. Jeder fünfte Wähler der Liberalen vom 24. September würde der Umfrage zufolge jetzt wieder die Union wählen, die sich damit auf einen Stimmenanteil von 34 Prozent verbessern kann. Die SPD kommt nun auf 20 Prozent, die Grünen auf 13 Prozent. Die rechtspopulistische AfD erhielt in der Umfrage zehn Prozent und die Linke neun Prozent.

Für die Erhebung befragte Forsa vom 27. November bis 1. Dezember 2017 im Auftrag der Mediengruppe RTL 2.502 Menschen. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,5 Prozentpunkten.