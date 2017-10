FDP-Chef rechnet mit Merkel-Nachfolgedebatte in der CDU

FDP-Chef Christian Lindner geht davon aus, dass in der CDU absehbar über eine Zeit nach Angela Merkel nachgedacht wird. "Ich erwarte, dass in der CDU in den nächsten vier Jahren eine Debatte über die Nachfolge von Angela Merkel eröffnet wird", sagte der Parteichef der deutschen Freidemokraten dem Magazin "Stern".

Merkel habe nach der Bundestagswahl "einen deutlich spürbaren Autoritätsverlust" erlitten, sagte Lindner. Allerdings glaubt er, dass Merkel anders als ihr christdemokratischer Kanzler-Vorgänger Helmut Kohl selbst ihr Ausscheiden aus der Politik bestimmen könnte: "Ich traue ihr zu, dass sie ihre politische Nachfolge selbst regeln will und dass sie sich nicht auf eine Zermürbungstaktik einlässt." Auf die Frage, ob Merkel die volle Distanz von vier weiteren Jahren im Kanzleramt bleiben werde, antwortete Lindner: "Das ist schwer zu sagen."

Bei einer Buchvorstellung in Berlin betonte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag auf Nachfragen, er wolle sich mit den Äußerungen keineswegs in interne Angelegenheiten der CDU einmischen. Merkel sei jemand, der immer das Heft des Handelns in der Hand halte.

Lindner sondiert zurzeit mit Merkels CDU sowie mit der CSU und den Grünen die Möglichkeit einer Regierungskoalition. Die 63-jährige Merkel regiert seit zwölf Jahren. Bei der Bundestagswahl war die von ihr geführte CDU zusammen mit der CSU auf das schwächste Unionsergebnis seit der ersten Bundestagswahl 1949 abgestürzt.