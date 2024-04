FC Barcelona dreht 1:2-Rückstand in 3:2 gegen Valencia

Ein Hattrick von Robert Lewandowski in der 49., 82. Minute mit zwei Kopfball-Treffern sowie in der 93. Minute aus einem Freistoß hat dem FC Barcelona eine Niederlage gegen den Tabellen-Achten Valencia erspart. Die Gastgeber lagen im letzten Spiel der 33. Runde der La Liga am Montagabend schon mit 1:2 zurück, doch der polnische Starkicker drehte für die Katalanen das Spiel noch zum 4:2 (1:2)-Sieg. Valencia verlor in der 45. Minute Mamardaschwili nach einer Roten Karte.

Barcelona verkürzte damit den Rückstand auf Leader Real Madrid wieder auf elf Punkte. Fünf Runden vor Schluss zweifelt aber kaum noch jemand am 36. spanischen Meistertitel der "Königlichen".