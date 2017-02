Jedes Jahr aufs Neue als Hexe oder Polizist gehen? Wie langweilig! Wie wäre es mit drei Figuren, die derzeit in aller Munde sind? David Bowie kann man als "Ziggy Stardust" Tribut zollen, "Star Wars"-Fans können sich in wenigen Schritten in Prinzessin Leia verwandeln und dann wäre da noch eine Alternative für das gute alte Clownkostüm...

Für kreative Grenzüberschreiter: Ziggy Stardust

Keiner vermochte das Wesen der Veränderung so einzufangen wie David Bowie. Zollen Sie dem Weltstar ein Tribut und verwandeln sich in sein androgynes Alter Ego.

So geht's: Gesicht mit hellem Makeup grundieren. Starten Sie mit dem roten Teil des Pfeils: Für exakte Konturen zunächst die Eckpunkte mit einem feinen Pinsel markieren und erst danach Linien ziehen. Am besten legen Sie sich dafür ein Bild als Vorlage zurecht. Sie können alternativ auch ein Klebeband aufkleben und die freie Stelle dann mit roter Farbe ausmalen. Danach einen dicken blauen Strich entlang der linken Seite ziehen. Jetzt heißt es bloß nicht zittern: Trocknen lassen und die Trennlinie mit einem schwarzen Strich hervorheben. Die Augen zusätzlich mit einem schwarzen Lidstrich entlang des oberen Wimpernkranzes betonen. Zum Abschluss mit Silber-Glitter Highlights an Stirn, Wangen und Kinn setzen.

Für rebellische Prinzessinnen: Prinzessin Leia

Mit Hilfe der Macht und Haarschnecken gegen das Imperium kämpfen und nebenbei Schnuckel Han Solo alias Harrison Ford den Kopf verdrehen.

So geht's: Mit Makeup grundieren, Gesicht matt abpudern. An den Wangen dürfen Sie ausnahmsweise dick Rouge auftragen. Jetzt bringen Sie mit einem silbernen Lidschatten Ihre Augen zum Funkeln und kleben künstliche Wimpern auf. Für Lippen, die Han Solo verrückt machen, Lippenstift in Orange-Rot auftragen. Für den letzten Schliff unter den Brauen bis hin zu den Schläfen Highlights mit Silberglitzer setzen.

Haare: Exakten Mittelscheitel ziehen und Haare knapp über den Ohren zu Zöpfen flechten. Durch Haarpolster (zB. von H&M) ziehen, Fake-Zopf anbringen und beides zu dicken Schnecken wickeln.

Für provokante Clowns: Donald Trump

Kein anderer amerikanischer Präsidentenanwärter polarisiert wie der Unternehmer. Warum man sich so verkleiden möchte? Ob ironisch oder ernst gemeint - so gehen einem garantiert nicht die Gesprächsthemen aus...

So geht's: Mit Makeup grundieren. Die für Trump typische Solarium-orange Gesichtsfarbe erhält man mit Hilfe von gelber & roter Faschingsfarbe. Mithilfe eines Schwämmchens (Küchenschwämmchen zerschneiden) vermischen und auftupfen. Die Augenringe schminkt man mit blauem und violettem Lidschatten. Das i-Tüpfelchen geben rote Äderchen ab, die man mit dem Schwämmchen auftupft. Für die zotteligen Augenbrauen: Kunsthaare oder alte Perücke zerschneiden, buschige Brauen mit Wimpernkleber aufkleben.

