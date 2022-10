Wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb weniger Wochen drohen bei der Fluggesellschaft Eurowings von Montag bis Mittwoch zahlreiche Flugausfälle. Von den rund 400 am Montag geplanten Flügen würden aber voraussichtlich mehr als 230 stattfinden, teilte die Lufthansa-Tochter am Sonntag mit. Auch für Dienstag und Mittwoch gehe Eurowings davon aus, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.

Von dem Streik sind auch Eurowings-Verbindungen zwischen Deutschland und Wien betroffen, wie der Flughafen Wien am Sonntag mitteilte. Insgesamt fallen 18 Flüge (also 9 Hin- und 9 Retourflüge) aus. Dies betrifft die Destinationen Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart. Der Flughafen Wien empfiehlt Reisenden, sich bei der Airline oder dem Reiseveranstalter über den Status des gebuchten Fluges zu informieren. Der Streik soll am Montag um 0.00 Uhr beginnen und bis Mittwoch dauern. Die Maschinen der österreichischen Tochter Eurowings Europe sind nicht vom Arbeitskampf betroffen. Sie fliege "unter Volllast", hieß es. Das Unternehmen erwartet zudem, dass zahlreiche Piloten und Pilotinnen von Eurowings Deutschland dem Streikaufruf nicht folgen werden.