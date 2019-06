Familienurlaub 2.0

Kreuzfahrturlaub war noch nie so abwechslungsreich. MSC Bellissima ist das zweite Schiff der Meraviglia-Klasse.

Getauft am 2. März 2019 in Southampton von Leinwandlegende Sophia Loren, kreuzt sie in ihrer ersten Sommersaison im westlichen Mittelmeer, bevor sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Zielen wie Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Maskat, Khasab, Doha und Bahrain überwintert.

© MSC Cruises S.A.

Weltklasseunterhaltung – spektakuläre Highlights sind zwei neue Shows des „Cirque du Soleil at Sea“, weltexklusiv an Bord von MSC Bellissima. Die mediterrane Promenade ist das Herzstück des Schiffs.

© MSC Cruises S.A.

Gäste können unter dem längsten LED-Himmel auf hoher See (80 Meter) bei abwechslungsreichem Unterhaltungsprogramm auf der Innenpromenade schlendern, in Boutiquen und Shops stöbern oder sich durch das kulinarische Angebot schlemmen Spitzenkulinarik – etwas Besonderes für jeden Geschmack findet man in 12 verschiedenen Dinner-Locations und 20 Bars an Bord Auf MSC Bellissima genießen Gäste neue Restaurantkonzepte, darunter das L’Atelier Bistrot oder die HOLA! Tapas Bar des spanischen 2-Sterne-Kochs Ramón Freixa.

© MSC Cruises S.A.

Neue Familienangebote – das ausgezeichnete Familienprogramm hält neue Attraktionen bereit: Dazu zählen etwa das Grand- Canyon-Motto für den Aqua-Park oder das Familiendeck mit der DOREMI Studio Lounge für sämtliche Familienaktivitäten, das DOREMI Tech Lab – ein Muss für Kinder, die Technik lieben – sowie Kids Clubs, entworfen in Partnerschaft mit Familienexperten von LEGO® und Chicco.

© MSC Cruises S.A.

„OK, ZOE“, künstliche Intelligenz an Bord. MSC Bellissima ist das erste Schiff, das mit „ZOE“, der weltweit ersten KI-basierten persönlichen Sprachassistentin, auf einem Kreuzfahrtschiff ausgestattet ist.



Mehr Infos zu MSC Bellissima auf:

www.msckreuzfahrten.at

