Offenbar wegen einer nicht bezahlten Rechnung ist ein 19-Jähriger am Mittwochmittag mit seiner Mutter dermaßen in Streit geraten, dass er die 54-Jährige gewürgt und sie mit dem Umbringen bedroht hat. Der 18-jährige Bruder des Opfers ging dazwischen und wurde leicht verletzt. Der Frau gelang es währenddessen, die Polizei zu rufen. Der 19-Jährige wurde festgenommen.

Nachdem die Auseinandersetzung zwischen den Brüdern eskaliert war, floh die am Hals leicht verletzte 54-Jährige aus der Wohnung in der Wehlistraße in Wien-Brigittenau und verständigte die Polizei. Der 19-jährige österreichische Staatsbürger wurde festgenommen und befindet sich in Haft. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer war der mutmaßliche Täter bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen.