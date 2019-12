Familienausflug und mehr: Flexibles Carsharing mit ÖBB Rail&Drive

Familienausflug ohne eigenes Auto? Kein Problem! Auch Ziele, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind, sind mit dem Angebot ÖBB Rail&Drive plötzlich ganz nah.

Wer öfters mit der Familie verreist, weiß: Man muss flexibel sein, damit alles so reibungslos wie möglich funktioniert. ÖBB Rail&Drive unterstützt Sie dabei: Mit dem unkomplizierten Carsharing-Angebot stehen Ihnen an 25 Standorten in ganz Österreich insgesamt 285 Fahrzeuge zur Verfügung, die jederzeit auch kurzfristig via App ausgeliehen werden können. Ein Tages- oder Wochenend-Ausflug, bei dem der Großteil der Reise ganz gemütlich mit dem Zug erfolgt und nur die letzten Kilometer mit dem Auto zurückgelegt werden, ist so auch spontan möglich – und selbst unabhängig von einer Bahnreise sind Sie und Ihre Familie mit ÖBB Rail&Drive jederzeit mobil.

Die Autos, die an Bahnhöfen in 24 Städten auf ihren Einsatz warten, können ganz flexibel über die ÖBB Rail&Drive-App gebucht, aufgeschlossen, versperrt und wieder retourniert werden. Zu fairen Preisen ab € 1,40 pro Stunde stehen verschiedenste Fahrzeugklassen vom Kleinwagen über den Business-Van bis zum Kombi-Bus zur Wahl. Auch Elektromobilität ist bei ÖBB Rail&Drive auf dem Vormarsch: In Kürze wird die Flotte an 25 Standorten in ganz Österreich um E-Fahrzeuge wie den BMW i3, Renault Zoe, VW e-Golf sowie Nissan Leaf erweitert.

Um das nachhaltige Carsharing-Angebot der ÖBB jederzeit nutzen zu können, sind nur wenige Schritte einmalig erforderlich: Nach der Online-Registrierung auf railanddrive.at kann das Profil mit Führerschein und Kredit- bzw. Bankomatkarte bei einem ÖBB-Ticketschalter aktiviert werden. Die Buchung eines Fahrzeugs ist nach erfolgter Freischaltung jederzeit via Smartphone, Tablet oder PC möglich. ÖBB Rail&Drive kann auch unabhängig von einem Bahnticket genutzt werden, Jahresgebühr fällt keine an.

Besonderer Bonus: Mit der ÖBB Österreichcard, der ÖBB Vorteilscard sowie der ARBÖ- oder ÖAMTC-Clubkarte gibt’s bei der Registrierung bis zu 60 Euro Fahrguthaben.

