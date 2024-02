"Falter"-Herausgeber Armin Thurnher wird 75

Der "Falter" ohne Armin Thurnher ist möglich, aber kaum vorstellbar. Schon bei der Gründung der unbequemen Wochenzeitung aus Wien in den 70er-Jahren war er mit dabei. Später stieg er zum Chefredakteur und Herausgeber auf und prägte durch seine kritische Beobachtung des Politik- und Medienbetriebs das Blatt wie auch die öffentliche Debatte mit. Am Mittwoch, 21. Februar, wird Thurnher 75 Jahre alt. Genug hat er immer noch nicht, ist das Schreiben doch zu seinem Leben geworden.

Mit seinen Worten, die er in Kommentare, seine über 1.200 Ausgaben zählende "Seuchenkolumne" oder auch Bücher gießt, kämpft Thurnher gegen eine in seinen Augen Krise des öffentlichen Gesprächs an. "Ja, wir müssen streiten lernen", sagte der Journalist vor mehreren Jahren. Denn es habe sich eine Streitvermeidungskultur etabliert. Zugleich würden die Sozialen Netzwerke den Nährboden für einen neuen Irrationalismus schaffen, während die gesamte politische Kommunikation in der Zeit unter Sebastian Kurz (ÖVP) als Bundeskanzler zerstört worden sei. Auch mit Blick auf die Medienpolitik, die er einst als "Jahrzehnte dauernde Katastrophe" bezeichnete, ist Thurnher unglücklich. Eine vielfach von ihm kritisierte Verquickung von Politik und Boulevardmedien blieb über die Jahre weitgehend unangetastet.

Für das gegenwärtige überschaubare Vertrauen in Journalismus macht der Journalist aber auch Qualitätsmedien mitverantwortlich. Diese seien zu intransparent und oft auch zu dürftig, um das Renommee zu rechtfertigen, das sie für sich beanspruchen, meint er im APA-Interview. Dem "Falter" und seinen Redakteurinnen und Redakteuren attestiert er aber sehr gute Arbeit, wenngleich er sich jede Woche über etwas, das drinnen steht, ärgert - auch über Selbstgeschriebenes, zeigt sich Thurnher selbstkritisch.

Mit dem linksliberalen Blatt will er unvoreingenommenen und gut geschriebenen Journalismus liefern. Die erste Ausgabe erschien 1977 als Versuch, einer "verpanzerten" Öffentlichkeit ein alternatives Forum entgegenzusetzen. Thurnher fungierte neben Walter Martin Kienreich als Gründer. "Wir waren am Anfang eine kulturorientierte, politisch ziemlich radikale Zeitung, die sich mit dem Angebot, über die Veranstaltungsszene zu informieren, verkauft hat", erinnerte sich Thurnher. Man wollte wie der Schmetterling auf dem allerersten "Falter" "schillernd und unberechenbar" sein.

Thurnher war zum Zeitpunkt der ersten Ausgabe des "Falter" 28 Jahre alt. Geboren wurde er am 21. Februar 1949 in Bregenz. Direkt nach der Matura zog es ihn nach New York, wo er für ein Jahr Anglistik und Amerikanistik studierte. Daraufhin machte er sich auf nach Wien, wo er ebenfalls Studien verfolgte, sich in den 70er-Jahren aber auch als freier Autor betätigte und etwa gemeinsam mit Heinz Rudolf Unger das Stück "Stoned Vienna" verfasste.

Gänzlich band der schließlich gegründete "Falter" seine Aufmerksamkeit selten. So lieferte er in seiner Karriere auch Artikel an "Die Zeit" oder die "Die Woche". Auch in der "Arbeiterzeitung" oder weiteren österreichischen Medien wie der "Presse" und der "Kleinen Zeitung" fanden sich Kommentare von ihm. Seine Hinwendung zum nicht kommerziellen Rundfunk entfaltete er bei Okto TV, wo er Gründungs- und Ehrenmitglied ist und immer wieder als Kritiker von Förderkürzungen für den Communitysender auftrat.

Zudem verfasste er im Lauf seiner Karriere eine ansehnliche Zahl Bücher - etwa "Schwarze Zwerge. Österreichs Medienlandschaft und ihre Bewohner" (1992), "Heimniederlage. Nachrichten aus dem neuen Österreich" (2000) oder in jüngeren Jahren "Anstandslos: Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege" (2023), womit er die Ära Kurz aufarbeitete. Seine Liebe zum Kochen fand in "Thurnher auf Rezept. Die besten Kochideen aus Visa Magazin, Magazin Complete und Falter" (2010) Eingang, während er seine vielen gehaltenen Lobpreisungen wie auch verfassten Nachrufe in seinem jüngsten Werk "Preis und Klage" bündelte. Diese verfasste er zur persönlichen Herausforderung, aber auch als Ehrerbietung an die Gewürdigten in Hexametern.

2012 übernahm Thurnher die Herausgeberschaft des "Falter". Den Journalisten Florian Klenk machte er neben sich zum Chefredakteur. Bis wenige Jahre danach - konkret 2014 - schloss Thurnher jeden seiner Leitartikel mit: "Im übrigen bin ich der Meinung, der Mediamil-Komplex muss zerschlagen werden." Damit bezog er sich auf die Eigentümerverstrickung der Mediaprint mit der News-Gruppe. Er stellte den Zusatz ein, weil er mittlerweile ein globales Monopolproblem ortete.

Als weitere Wortschöpfung kann Thurnher den "Feschismus" vorbringen - ein Mix aus den Wörtern Fesch und Faschismus, der mit Blick auf Jörg Haider entstand. Der frühere FPÖ-Bundesparteiobmann habe fortwährend mit Anspielungen auf den Nationalsozialismus kokettiert und sich zugleich das Image eines Popstars gegeben, wobei der Popstarkult sehr mode- und körperbetont gewesen sei, erklärte Thurnher einst. Zum 25-Jahr-Jubiläum des Begriffs hielt Thurnher kürzlich in seiner "Seuchenkolumne" fest, dass ihm dieser Begriff heute nicht mehr einfallen würde. Denn zum gegenwärtigen FPÖ-Chef Herbert Kickl falle ihm "Faschismus, glattes A-A-A" ein. 2017 bezeichnete er Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz als "Neofeschist", woraufhin sich der Presserat damit befasste, aber letztlich kein Versäumnis darin sah.

Für seine Arbeit wurde Thurnher vielfach ausgezeichnet. Er erhielt 2001 den Kurt-Vorhofer-Preis, 2002 den Karl-Renner-Publizistikpreis für sein Lebenswerk. 2005 folgte der Concordia-Preis in der Kategorie Pressefreiheit, 2013 der Otto-Brenner-Preis für sein Lebenswerk. Für sein Gesamtwerk wurde ihm zudem 2016 der Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch verliehen.

An der Spitze des "Falter" sah er sich schon lange Zeit nicht als unersetzbar an. Aber: "Solange ich das Gefühl habe, dass ich gebraucht werde, bleibe ich dort", sagt er zur APA. Und wenn er sich als Herausgeber dann doch einmal verabschieden sollte, wird wohl weiterhin von ihm zu lesen sein: "Es ist leider so, dass das Schreiben mittlerweile zu meinem Leben geworden ist. Davon lässt sich kein Abschied nehmen."