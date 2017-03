Die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel stößt in Deutschland weiter auf harsche Kritik. "Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung erwarten, dass Deniz Yücel so schnell wie möglich wieder auf freien Fuß kommt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin auch im Namen von Kanzlerin Angela Merkel.

"Wir bedauern sehr und wir halten es für eine unverständliche Entscheidung, dass gegen Deniz Yücel Untersuchungshaft verhängt wurde", sagte Seibert weiter. Er warf der Türkei vor, dass Yücel und andere Medienvertreter "wegen ihrer journalistischen Tätigkeit verfolgt" würden, obwohl sich die Türkei "verpflichtet hat, die Pressefreiheit zu achten". Die Untersuchungshaft gegen Yücel sei auch deswegen "völlig unverhältnismäßig", weil dieser sich freiwillig den türkischen Behörden gestellt habe.

Seibert drängte auch auf die Möglichkeit einer umfassenden konsularischen Betreuung für Yücel und weitere in der Türkei inhaftierte Deutsche, die "unter Vorwürfen, die oft unklar sind, in der Türkei in Haft gehalten werden". Weiter sagte der Regierungssprecher: "Es darf nicht sein, dass Menschen einfach so auf längere Zeit in Gefängnissen verschwinden."

Bei den anderen in der Türkei inhaftierten Deutschen handle es sich um sechs Menschen, von denen vier auch über einen türkischen Pass verfügten, sagte der Sprecher des deutschen Auswärtigen Amts, Martin Schäfer. Ihnen allen würden Straftaten vorgeworfen, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Putschversuch vom vergangenen Juli und dem anschließenden Vorgehen der türkischen Behörden stünden. Zudem habe die Türkei gegen "ungefähr ein gutes Dutzend" Deutsche Ausreisesperren verhängt.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kritisierte, Yücel sei inhaftiert worden, "weil er etwas berichtet, was der Regierung in der Türkei nicht passt". Schulz forderte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf, er solle sich "besser bemühen um mehr Freiheit für die Medien in der Türkei", statt womöglich in Deutschland Wahlkampf zu machen für die von ihm geplante Verfassungsreform, die seine Kompetenzen stärken soll. Die Grünen-Politikerin Ska Keller sagte dem SWR, Erdogan wolle sich damit "zum Alleinherrscher machen".

Auf ein Einreiseverbot für Erdogan und mögliche weitere Sanktionen wie Kontosperrungen drängte die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen in der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch.

Die EU-Kommission rief die Türkei unter Hinweis auf "die große Zahl an Verhaftungen von Journalisten" zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien auf. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn verwies dabei in der "Welt" vom Mittwoch ausdrücklich auf den Fall Yücel, der Korrespondent dieser Zeitung ist.

Ein Richter in Istanbul hatte am Montagabend Untersuchungshaft gegen Yücel angeordnet, der in der Türkei Korrespondent der deutschen Zeitung "Die Welt" ist. Der Journalist, der sowohl über die deutsche wie auch die türkische Staatsbürgerschaft verfügt, war zuvor dort fast zwei Wochen in Polizeigewahrsam, ohne dass er auch nur angehört wurde.