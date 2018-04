• April 2008: Am 26. April wird Josef Fritzl nach einem Hinweis von der Polizei gemeinsam mit seiner vermeintlich seit 24 Jahren vermissten Tochter Elisabeth in Amstetten aufgegriffen. Es kommt ans Licht: Der Vater misshandelte und vergewaltigte seine Tochter jahrelang und hielt sie seit ihrem 18. Lebensjahr in einem Verlies seines Hauses in Amstetten gefangen. Insgesamt sieben Kinder brachte die Tochter zur Welt, ein Baby starb. Drei Kinder lebten mit Josef Fritzl und seiner Ehefrau in Freiheit, drei weitere Kinder mit der Mutter in Gefangenschaft.

• März 2009: Die Anklage wirft Josef Fritzl Nötigung, Inzest, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung, Mord und Sklavenhandel vor. Am 19. März wurde er von den Geschworenen in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und am Landesgericht St. Pölten zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Strafe sitzt er in der Justizanstalt Stein ab.

• Oktober 2012: Wie News berichtete, ließ Josef Fritzl von seiner Ehefrau Rosemarie scheiden. Sie hatte ihn nie in der Justizanstalt besucht. Aus der Haft bewirkte er daher die Trennung von seiner Frau und damit den Verlust ihres Anspruchs auf seine Rente.

• Juni 2013: Das Kellerverlies des Hauses von Josef Fritzl in Amstetten wurde über 5 Jahre nach Bekanntwerden des Falles zubetoniert.

• Dezember 2016: Das Haus in Amstetten wurde von Brauhofwirt Herbert Houska gekauft. Der Kaufpreis lag bei 160.000 Euro, wie der Masseverwalter Walter Anzböck damals mitteilte. Der Käufer sanierte das Haus und wandelte es in ein Wohnhaus mit 10 Mietwohnungen um.

• Mai 2017:Josef Fritzl hat seinen Nachnamen kurz nach seinem 82. Geburtstag in "Mayrhoff" ändern lassen. Das Kremser Magistrat genehmigte den Antrag, gekostet hat die Namensänderung rund 545 Euro.