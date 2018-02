"Urlaub ist kein Kinderspiel" lautet das Motto des Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf, das als Adults-Only-Hotel speziell auf die Wünsche von Erwachsenen ab 16 Jahren ausgerichtet ist. Hier dürfte einem das Entspannen aber nicht allzu schwer fallen. Langschläfer können bis 14.00 Uhr frühstücken, Erholungssuchende im 35 Grad warmem Thermalwasser relaxen und Romantiker, ja die können es sich bei der Candle Night gutgehen lassen. Anlässlich des herannahenden Valentinstags verlosen wir einen Aufenthalt im Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf für zwei.

7 Tage – 7 Highlights

Das Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf wartet an jedem Tag der Woche mit einem besonderen Highlight auf: Bei der "Candle Night" am Montag dinieren die Gäste im ausschließlich von sanftem Kerzenschein erhellten Restaurant. Dienstagnachmittag können sich die Besucher bei sportlichen Einheiten auspowern. Mittwochs erklärt der Küchenchef, woher die kulinarischen Schmankerln kommen.

© Walter Luttenberger

Am Donnerstag geht es mit Kopfhörern ausgestattet zum "Silent Cinema" in die Panorama Hotel Bar. Wer will, kann die Woche mit einem Bad unter Sternen beim "Late Night Wellness" bis 24.00 Uhr ausklingen lassen. Am Samstag steht Party auf dem Programm: Bei heißer Musik und coolen Drinks wird ein Gewinner gezogen, der am Sonntag in den Genuss eines "Make my day"-Verwöhntags kommt.

Langschläfer-Frühstück

Weil Ausschlafen zum Erholen nun mal dazugehört, können die Gästen bis 14.00 Uhr an der Bar zwischen drei Varianten des Langschläfer-Frühstücks à la carte wählen. Neben einem Wellness- und dem klassischen Wiener Frühstück bringt das deftige Hangover-Frühstück mit Bloody Mary und Rollmops Partylöwen nach einer langen Nacht wieder auf die Beine.

© Walter Luttenberger

Steirische Naturwellness

Neben 35 Grad warmem Thermalwasser lockt das 2.500 Quadratmeter große Acquapura Spa mit einer großzügigen Saunalandschaft mit Kräuter- und Erdsauna, Dampfbad und Infrarotkabine. Wer ein Saunaerlebnis nach finnischer Art sucht, der ist in der Erdsauna im Außenbereich richtig. Das Private Spa sorgt schließlich für romantische Stunden zu zweit.

© Walter Luttenberger

Kulinarische Highlights

Feinschmecker verwöhnt das Vier-Sterne-Superior-Haus mit der besonderen Falkensteiner Alpe-Adria-Kulinarik. Hier werden typisch steirische Schmankerln mit mediterraner Küche kombiniert. Das Frühstücksbuffet bietet von frisch gepressten Säften über selbstgemachten Gugelhupf bis hin zu Kaiserschmarren und Eierspeisen verschiedenster Art alles, was das Gourmet-Herz begehrt.

© Walter Luttenberger

Tipps für Naturliebhaber

Naturliebhaber können das breite Angebot an Wander- und Radwegen ebenso wie den Hochseil-Klettergarten nutzen. Golfliebhaber kommen bei einer Golfrunde direkt auf dem an das Hotel angrenzenden 18-Loch-Golfplatz auf ihre Kosten. Im Winter lädt die verschneite Landschaft zum Wandern, Eisstockschießen, Lang- oder Eislaufen ein.

Wir verlosen einen Gutschein für zwei Nächte inklusive Halbpension im Falkensteiner Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf für zwei Personen.

