Van der Bellen trifft Papst Franziskus im Vatikan

Bundespräsident Alexander Van der Bellen (73) trifft am Donnerstagvormittag im Vatikan mit Papst Franziskus (80) zusammen. Themen bei der Audienz im Vatikan werden vor allem Flüchtlingspolitik, Klimaschutz und die Zukunft Europas sein. In diesen Fragen liegen der ehemalige Grünen-Politiker, der sich selbst als Agnostiker bezeichnet, und das katholische Kirchenoberhaupt eng zusammen.

"Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Franziskus", ließ Van der Bellen daher im Vorfeld wissen. Franziskus hatte in den vergangenen Monaten des öfteren Solidarität mit Flüchtlingen eingefordert und die Abschottungspolitik Europas kritisiert. Van der Bellen reist mit seiner Frau Doris Schmidauer in den Vatikan. Am Nachmittag werden die beiden dem Souveränen Malteser Ritterorden einen Besuch abstatten. Der Orden will dabei vor allem seine internationalen humanitären Aktivitäten vorstellen. Danach tritt der Bundespräsident die Heimreise an. Ursprünglich hätte der Besuch bis Freitag dauern sollen. Er wurde aber wegen wichtiger Termine in Wien verkürzt.