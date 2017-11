Syriens Regierungskräfte nahmen letzte größere IS-Bastion ein

Syrische Regierungskräfte haben die letzte größere IS-Bastion in dem Bürgerkriegsland nach Angaben von Aktivsten eingenommen. Die Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hätten sich aus der Stadt Albu Kamal im Osten Syriens zurückgezogen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Dafür hätten ihnen die Regierungskräfte einen Korridor geöffnet.

