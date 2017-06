Prinz Charles und Camilla trafen Einsatzkräfte der Terrornacht

Bei einem Treffen mit Rettungskräften haben Prinz Charles (68) und seine Ehefrau Camilla (69) den Helfern für ihren Einsatz beim Londoner Terroranschlag gedankt. Die Reaktion auf die Notlage habe "Großbritannien von seiner besten Seite" gezeigt, sagte die Herzogin von Cornwall bei ihrem Besuch in einem Londoner Krankenhaus am Dienstag. "Alle halten zusammen, und es scheint keine Panik zu geben."

Nach den Terrorattacken auf der London Bridge und am Borough Market am Samstag waren 12 Verletzte in das Royal London Hospital gebracht worden. Prinz Charles sagte dem Notfallteam des Krankenhauses: "Ich bin voller Bewunderung für Ihre Arbeit."