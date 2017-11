Heute Nachmittag treffen sich die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie, um mit einer Einigung auf den Kollektivvertrag 2018 doch noch einen Warnstreik in der nächsten Woche abzuwehren. Zuletzt lagen beide Seiten nicht mehr so weit auseinander: Die Arbeitgeber boten ein Plus von 2,5 Prozent, die Arbeitnehmer wollten zumindest einen Dreier vor dem Komma.

Neben einem Kompromiss bei der Lohnerhöhung sind auch noch zahlreiche Fragen beim Rahmenrecht offen. So wünschen die Gewerkschaften eine Angleichung der Auslands-Aufenthaltsentschädigung an die des Inlandes und eine bessere Dotierung von Nacht- und Schichtdiensten.