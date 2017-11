Der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier empfängt am späten Vormittag Kanzlerin Angela Merkel, um die Lage nach dem Scheitern der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition in Deutschland zu besprechen. Das wurde am Montag aus dem Präsidialamt bekannt.

Der genaue Zeitpunkt des Gesprächs zwischen Steinmeier und Merkel wurde nicht genannt. Steinmeier hatte zuvor einen geplanten Besuch in Nordrhein-Westfalen verschoben. Auch ein Besuch des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte bei Merkel wurde kurzfristig abgesagt. Ein neues Datum für den Besuch steht noch nicht fest.

Dem Bundespräsidenten kommt in der schwierigen innenpolitischen Lage nach dem Scheitern der Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung eine Schlüsselrolle zu. Er muss dem Bundestag einen Kandidaten für das Amt des Kanzlers vorschlagen.

Die CSU erwartet nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen schwierige Zeiten für Deutschland. Das Scheitern sei eine "traurige Nachricht" für die Bürger, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Es sei das Signal, dass es die nächsten Wochen "sehr schwierig" werde. Sowohl Scheuer als auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sah bei dem lange als größtes Streitthema benannten Thema Flüchtlingspolitik auch mit den Grünen Lösungsmöglichkeiten. Scheuer sagte, zwar seien die Grünen gegen eine Begrenzung der Zuwanderung gewesen, hier seien die Gespräche aber noch gelaufen, als die FDP den Tisch verlassen haben.