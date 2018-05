Cannes (APA/dpa) - Model Heidi Klum (44) und Musiker Tom Kaulitz (28) haben am Donnerstag Arm in Arm am Rande des Filmfestivals in Cannes für die Fotografen posiert. Sie im langen weißen Kleid, er im schwarzen Anzug - sie präsentierten sich innig bei der Benefizveranstaltung "Cinema Against Aids".

Das Versteckspiel hat endlich ein Ende: Heidi Klum (44) hat bei der amfAR-Gala im Rahmen des Filmfests ihre neue Liebe offiziell gemacht – und Lover Tom Kaulitz (28) erstmals mit auf den roten Teppich genommen!

Fast wie ein Brautpaar

Im gleichen Outfit sind beide auch bei Instagram zu sehen: Dort veröffentlichte die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin ein Bild, auf dem sie den Tokio-Hotel-Gitarristen umarmt, während er sie auf die Haare küsst. Außerdem postete sie ein Herzchen dazu.

Die beiden waren in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich zusammen gesehen worden; Tom Kaulitz (28) hatte zudem kürzlich bestätigt, in einer Beziehung zu sein. Aber eine offizielle Bestätigung, dass beide ein Paar sind, gab es bisher nicht.

Heidi Klum glänzt am Red Carpet

Heidi Klum war neben Beautys wie Karolina Kurkova (34) und Alessandra Ambrosio (37) als Ehrenvorsitzende zur HIV-Charity geladen. Und stellte mit ihrer Teppich-Turtelei selbst die Schönsten in den Schatten.

Zur alljährlichen Aids-Gala beim Filmfestival von Cannes stolzierten auch Hollywoodstars wie Kristen Stewart, Pierce Brosnan, Adrien Brody und Chris Tucker über den rotem Teppich.

Die Stars der Aids-Gala

Außerdem wurden Formel-Eins-Star Lewis Hamilton sowie Julian Lennon, Paris Hilton und Milla Jovovich gesichtet. Allein für die Platzkarten an den Tischen lassen die gut betuchten Gäste in der Regel teils hunderttausende Euro springen.

Geld für den guten Zweck

Begleitet wird das Spendendinner in jedem Jahr von einer Versteigerung. Im vergangenen Jahr waren bei der jährlichen Gala Spendengelder in Höhe von mehr als 18 Millionen Euro für den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit zusammengekommen.

