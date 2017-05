G-6 und einer - Trump als Problembär beim Gipfel in Taormina

Auf Donald Trumps erster Auslandsreise sind Bilder entstanden, die diskutiert werden. Auch beim G7-Gipfel in Taormina

Da stehen sie nun und lächeln und plaudern. Gemeinsam bestaunen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre G-7-Kollegen am Freitagmittag den atemberaubenden Blick von der Terrasse der Piazza IX Aprile über das ionische Meer vor Taormina. Gleich neben der Bundeskanzlerin im leuchtend blauen Blazer steht US-Präsident Donald Trump.

Und auch bei der ersten Arbeitsrunde hat die Sitzordnung die beiden nebeneinander platziert. Zu besprechen gab es einiges. "Einen der herausforderndsten G-7-Gipfel seit Jahren", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk kurz vor dem Auftakt des Treffens voraus. Und düster orakelte der Pole: Wenn die sieben großen Industriestaaten (G-7) sich nicht einigten, könne "die Lage der Welt wirklich außer Kontrolle geraten".

Die G-7, das waren auf Sizilien eher die G-6 und einer. Der seit knapp fünf Monaten amtierende US-Präsident Trump hatte im malerischen Taormina seinen großen Auftritt als Problembär. Handel, Klima, Flüchtlinge - Themen, die trotz aller Komplexität bei einem G-7-Gipfel normalerweise zur Kategorie Routine zählen, entpuppten sich als nur schwer zu überwindende Hürden.

Bereits der Auftakt am Vortag in Brüssel war missraten: Trump verstörte seine NATO-Verbündeten mit einer Standpauke in Sachen finanzieller Beiträge, statt Zusammenhalt und Werte in Zeiten globaler Unsicherheit zu bekräftigen. Und mit erneuter harscher Kritik an der deutschen Exportstärke, deren Wortlaut binnen Stunden ihren Weg in die Öffentlichkeit fand, entfachte er rechtzeitig vor dem G-7 das Streitthema Handel.

» Bad heißt nicht böse - schlecht reicht ja schon «

Gemeinsam waren US-Vertreter und EU-Diplomaten am Freitagmorgen erst einmal beschäftigt, das böse Wort von den bösen Deutschen aus der Welt zu schaffen. So hatte der "Spiegel" den US-Präsidenten zitiert. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versuchte zu beruhigen: "Bad heißt nicht böse - schlecht reicht ja schon". Zugleich bestätigte Juncker aber, es gebe ein "Problem".

So sah das auch die US-Seite: Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn gab die Ansicht seines Chefs so wieder: "Ich habe kein Problem mit Deutschland, ich habe ein Problem mit Deutschlands Handel." Zur Besänftigung der Gemüter verwiesen die Amerikaner dann noch auf die deutschen Wurzeln Trumps.

Doch ein Großvater aus der Pfalz macht noch keinen Handelsfrieden: Während bei den letzten G-7-Gipfeln Bekenntnisse zum Freihandel zum Standardrepertoire gehörten, wurde in Taormina damit gerechnet, dass die entsprechenden Zeilen womöglich erst nach langen nächtlichen Verhandlungen stehen. Eine "sehr robuste Debatte" sagte jedenfalls Cohn voraus.

Heikles Thema "Klimaschutz"

Ähnlich komplizierte Gespräche erwarteten die Unterhändler über die Passage zum Klimaschutz. Vor zwei Jahren hatten sich die G-7 beim Gipfel in Deutschland noch für ein Ende des Kohlezeitalters ausgesprochen. In Taormina galt es dagegen, zumindest Rückschritte in Sachen Co2-Reduktion zu verhindern. Grund auch hier: Die unklare bis ablehnende Haltung Trumps zum historischen Klimaschutzabkommen von Paris. "Wir wissen nicht, was die USA wollen", lautete der Stoßseufzer aus den europäischen Delegationen.

Mit dem Gipfelort Sizilien wollten die Italiener außerdem das Thema Flüchtlinge und Lastenteilung in den Vordergrund rücken. Auch das stieß aber bereits im Vorfeld des Treffens bei den Mauerbauern in der US-Administration auf Widerstand.

Nach dem Ausschluss Russlands aus dem Kreis der G-8 wegen der Ukraine-Krise wollten sich die G-7 eigentlich als Wertegemeinschaft neu erfinden. Am Fuße des Ätna zeigte sich, dass auch diese Gemeinschaft keine Selbstverständlichkeit ist.

G-7-Pläne für Flüchtlingskrise scheitern am Widerstand der USA

Die Blockade der USA hat einen umfassenden Plan von Gastgeber Italien und anderen G-7-Länder für eine bessere Bewältigung der Flüchtlingskrise zu Fall gebracht. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag auf dem Gipfel der sieben großen Industrienationen im italienischen Taormina auf Sizilien erfuhr, bestanden die US-Unterhändler darauf, stattdessen nur zwei Paragrafen in die Abschlusserklärung aufzunehmen, die Grenzsicherung und Sicherheitsaspekte hervorheben.

Entwicklungsorganisationen übten scharfe Kritik und warnten davor, den harten Text so aufzunehmen. G-7-Präsident Italien hatte eigentlich eine Erklärung zu den positiven Aspekten und Chancen der Zuwanderung gemeinsam mit den G-7-Partnern verabschieden wollen. Dabei sollte es auch um Rechte von Flüchtlingen und Schutz vor Ausbeutung gehen. Es war neben einer ebenfalls schon gescheiterten Initiative zur Ernährungssicherheit der zweite Kernpunkt der Präsidentschaft Italiens, das den Gipfelort in Sizilien gewählt hatte, weil dort die meisten Flüchtlinge ankommen.

» Das ist Erpressung «

Im Entwurf der Abschlusserklärung zu den Flüchtlingen, der der dpa vorliegt, heißt es auf Wunsch der USA unter anderem: "Wir bestätigen die souveränen Rechte der Staaten, ihre Grenzen zu kontrollieren und klare Grenzen für die Zuwanderung zu setzen." Wie geschildert wurde, hätten die USA bisher auch keinerlei Verhandlungsbereitschaft gezeigt. "Nimm es oder sonst machen wir nichts", hätten die US-Unterhändler gesagt, schilderten informierte Kreise.

"Das ist Erpressung", sagte Jörn Kalinski von der Entwicklungsorganisation Oxfam. "Das ist Trampel-Trump." Es sei kontraproduktiv und führe "in eine Sackgasse von Hass, Ablehnung und Abgrenzung". Friederike Röder von ONE warnte davor, die beiden Paragrafen so aufzunehmen. "Wenn dieser kurzsichtige und repressive Text bestätigt wird, könnten die G-7 ihre Glaubwürdigkeit als globale Führer verlieren." Sie hoffe, dass die G7 ein anderes Erbe wählen, "als Mauern um sich herum hochzuziehen". Angesichts alternder Gesellschaften der G-7 sei Zuwanderung im eigenen Interesse.



Umstrittene Passagen

Italienische Regierungskreise berichteten aber, dass die umstrittene Passage der USA doch in die Abschlusserklärung aufgenommen werde, und sprachen sogar noch von einem "guten Kompromiss". "Sie sollten sich schämen", sagte die Vertreterin einer Entwicklungsorganisation. "Vielleicht ist es ihnen lieber, etwas drin zu haben als gar nichts."



Schon auf dem NATO-Gipfel am Donnerstag in Brüssel hatte Trump das Verteidigungsbündnis aufgefordert, sich auch um die Bekämpfung der Zuwanderung zu kümmern, was Irritationen der Bündnispartner ausgelöst hatte. Mit seiner Blockade brüskiert der US-Präsident den Gastgeber Italien. Der italienische Entwurf für die ursprünglich mehrseitige Erklärung spricht sich für einen neuen, positiven Ansatz im Umgang mit Flüchtlingen und mehr Möglichkeiten für legale Zuwanderung aus.



"Wir sind uns bewusst, dass es mehr Frauen, Männer und Kinder als je zuvor gibt, die vor Konflikten, Katastrophen flüchten oder nach neuen Gelegenheiten suchen", hieß es in dem abgelehnten Papier, das der dpa vorliegt. "Gut verwaltete Zuwanderung und Flüchtlingssysteme sind notwendig, um öffentliches Vertrauen wiederherzustellen und den Bürgern zu versichern, dass Unterstützung an jene fließt, die es wirklich brauchen."

Das Flüchtlingsproblem steht auch an diesem Samstag bei dem Treffen der G-7-Führer mit Vertretern afrikanischer Staaten - Tunesien, Niger, Nigeria, Kenia und Äthiopien - auf der Tagesordnung. Rund 50.000 Flüchtlinge haben dieses Jahr die gefährliche Reise von Nordafrika in oft untauglichen Booten nach Italien gemacht. Mehr als 1300 sind dabei nach Schätzungen ums Leben gekommen.