Der FC Bayern bestreitet das Semifinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League am (heutigen) Mittwoch gegen Real Madrid wie erwartet ohne David Alaba. Der an Rücken- und Oberschenkelproblemen laborierende Wiener steht für die Partie in München nicht im Kader. Das Rückspiel steigt bereits am kommenden Dienstag in Madrid.

Jetzt 4 Ausgaben News kostenlos & unverbindlich lesen!* *Abo endet automatisch. Hier testen ▶