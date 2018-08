Die Tiroler Grünen, Koalitionspartner der ÖVP im Bundesland, haben ebenso wie die Tiroler NEOS dem türkisen Abgeordneten Dominik Schrott nach dem Wirbel um dessen angebliches Fake-Gewinnspiel den Rücktritt nahe gelegt.

"So etwas hat in der Politik nichts verloren und wer solche Mittel einsetzt, sollte von keiner Partei gestützt werden", erklärte die stellvertretende Landessprecherin, Barbara Schramm-Skoficz, am Mittwoch. Sollte der Rücktritt nicht von selbst erfolgen, müsse Parteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz "einschreiten", verlangte Schramm-Skoficz, denn: "Gibt es keine persönlichen Konsequenzen, ist das gleichzusetzen mit dem Dulden eines solchen Fehlverhaltens", so die stv. Landessprecherin.

» Wer solche Mittel einsetzt, sollte von keiner Partei gestützt werden «

Schrott könne sich nicht einfach an der Agentur "abputzen". Immerhin sei er als damaliger Mitarbeiter "sicherlich in jeden Schritt eingebunden" gewesen, meinte die Grüne. Dass die Agentur offenbar nicht zum ersten Mal auf Facebook eine Täuschung mittels "Fake-Verlosung" begangen habe, wirft laut Schramm-Skoficz weitere Fragen auf: "Schrott war zu der Zeit in der Agentur angestellt. Steckt hinter diesen Täuschungen ein System? Gibt es weitere solcher Vorfälle, von denen Schrott früher was mitbekommen hat?"

Zudem schade Schrotts Verhalten, der im Wahlkampf "mehrmals negativ aufgefallen" sei, dem Ansehen der Politik. "Dieses Verhalten zieht den ganzen Berufsstand nach unten", kritisierte die Tiroler Grüne.

Tiroler NEOS fordern Schrotts Rücktritt

Bereits am Dienstag haben die Tiroler NEOS Schrotts Rücktritt gefordert. "Aktionen wie diese zerstören das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik", kritisierte Johannes Tilg, Landesvorsitzender der Tiroler Junos, in einer Aussendung.

Die ÖVP müsse die Causa eingehend prüfen und Konsequenzen ziehen, so Tilg. Ein gewählter Volksvertreter, der seine Wähler "arglistig" täusche, dürfe diese nicht im Parlament vertreten.

Bodenseer legt Schrott persönliche Konsequenzen nahe

Der Druck scheint nun auch innerparteilich zu wachsen. Sollten die Anschuldigungen stimmen, dann müsse Schrott persönliche Konsequenzen ziehen, sagte der schwarze Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer am Mittwoch.

Die Causa sei ohne Zweifel eine "Belastung" für die ÖVP. "Das schaut nicht gut aus", so Bodenseer. Der Wirtschaftskammerchef stieß sich auch an der bisherigen Rechtfertigungslinie Schrotts. Dieser habe bisher nur "fadenscheinige Argumente" vorgebracht. "Das gehört genau geklärt, alles auf den Tisch", forderte Bodenseer.

Es gebe "kein gutes Bild ab", wenn der Verdacht im Raum stehe, dass sich ein Politiker ein Mandat durch "Unregelmäßigkeiten und Spitzfindigkeiten" erkämpft habe, schoss der Wirtschaftskammerchef scharf gegen seinen Parteikollegen. Und Bodenseer sah auch die Landespartei, was die Zukunft Schrotts anbelangt, in der Pflicht: Letztlich werde sich auch der Landesparteivorstand und Parteichef LH Günther Platter mit der Causa befassen müssen.