"Heute Mittag hat sich Anni eine Pizza gewünscht. Ich wünsche Euch allen einen schönen und erholsamen Sonntag!“, schrieb's Norbert Hofer am Sonntag Nachmittag und postete dazu ein idyllisches Familienfoto mit besagter Anni und Frau Verena. Die Drei sitzen in kalorienreicher Vorfreude am heimatlichen Tisch - Papa Norbert schneidet das Salamitrumm an, während man im Hintergrund vor lauter Grün schon die Vögel zwitschern hört. Moment mal ...

Vor lauter Grün? In Hofers Garten scheint schon zum meist noch sehr winterlichen Märzbeginn bereits frühzeitig der Sommer ausgebrochen: Die Bäume und Wiese so gar nicht mehr winterlich braun, die Gesichter der Familienmitglieder verdächtig braungebrannt... Verbreitet der 3. Nationalratspräsidenten hier etwa fake news, also unwahre Nachrichten?

So jedenfalls die Facebook-Community, der der Fehler im Bild sofort auffiel. In mehr als 470 Kommentaren brachten User ihre Empörung in Form von mehr oder weniger vorwurfsvollen Kommentaren zu Ausdruck.

"Mein Gewissen hätte damit ein bissl Stress"

"Sonnenschein und saftige Vegetation, heute Mittag in Pinkafeld? Echt jetzt? Herr Ing., ihre Fans glauben ihnen das auch noch! Plus, sie ziehen ihre Familie da mit rein... Mein Gewissen hätte damit ein bissl Stress...", schrieb Christoph H. beispielsweise. "Ich wundere mich was alles geht. Sie sind so super und haben jetzt schon grüne Bäume im Garten. Überall anders noch grau in grau. Sie überstrahlen sogar die Sonne", ein Anthony H. Da ließ auch ein Hashtag (#pizzagate) auf Twitter nicht lange auf sich warten.

Kurze Zeit später: Das Social-Media-Team von Norbert Hofer entschließt sich dazu, das Bild nicht zu löschen, sondern im Bildtext zu berichtigen: "PS: Dieses Foto ist - wie einige Medien schon erkannt haben - nicht von diesem Sonntag." Lachnummer des Tages!