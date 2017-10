Nach der Tragödie in las Vegas überschlagen sich die Nachrichten. Auf Social Media wird schon kurz nach der Tat über die Ursachen spekuliert und von Opfern berichtet, doch einige dieser Opfer gibt es nicht. Warum erfinden Menschen, dass Familienmitglieder unter den Opfern sind oder machen sich selbst zum Betroffenen?

In Las Vegas schoss Stephen Paddock von seinem Hotelzimmer im "Mandalay Bay" auf Besucher eines Freiluftkonzertes. Er wird als vermögender und zuvor unauffälliger Pensionist mit einer Leidenschaft fürs Glücksspiel beschrieben. Zahlreiche Schusswaffen und Sprengstoff wurden im Hotel und in seinem Privathaus gefunden. Die Beweggründe liegen noch im Dunkeln. Das ist alles, das wir zu diesem Zeitpunkt wissen (Stand: 3. Oktober, 15.00 Uhr).

Im Internet kursieren derzeit allerdings zahlreiche Falschmeldungen. Bilder des Täters, die eigentlich eine andere Person zeigen, werden verbreitet. Auch Fotos einer Frau, die zunächst als Komplizin von Paddock angesehen wird, gehen um. Obwohl sich diese zum Zeitpunkt nicht im Land befand, hält sich das Gerücht. Rechte Aktivisten, die teils der Alt-Right-Bewegung angehören, verbreiteten, dass es sich bei dem Täter um einen Trump-Hasser handle. Doch dies wurde nirgendwo bestätigt. Das FBI und die CIA reagierten zudem skeptisch auf eine Mitteilung der Terrormiliz IS, der zufolge Paddock zum Islam konvertiert war und die Tat als "Soldat des IS" beging.

© Twitter Hier wird ein Bild des Komikers Sam Hyde kombiniert mit einer Falschmeldung zur Religion des Täters.

Aufmerksamkeit und die Hoffnung auf Retweets

Manche Meldungen sind harmlos und teil erster Spekulationen über eine Tat, die sich noch nicht erklären lässt und vielleicht auch nie erklären lassen wird. Andere Meldungen sind allerdings deutlich ernster. Es wurden bereits zahlreiche Hilferufe von vermeintlichen Verwandten der Opfer als "Fake" enttarnt. Eines davon zeigte das Foto der Snapchat- und Instagram-Nutzerin "Taylor Joshuas". Das Opfer ist erfunden und das Mädchen, das auf dem Bild zu sehen ist, hat nichts mit der Tragödie in Las Vegas zu tun.

Oftmals sind diese erfundenen Opfer ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Der Twitter-Nutzer "Jack Sins" schrieb, dass er seinen Vater vermisse, der auf dem Konzert gewesen sei. Kurz nachdem der Tweet auf Twitter "Trending" wurde, wurde dieser bereits als Lüge entlarvt. Auf die Frage eines Journalisten der Plattform Mashable nach den Gründen dieser erfundenen Opferrolle, sagte der User, er habe es für die Retweets gemacht (die Antwort wörtlich "for the retweets :)"). Der Account ist mittlerweile gesperrt.

Berühmte Persönlichkeiten als vermeintliche Opfer

Zahlreiche Accounts posteten ein Foto des US-Komikers Sam Hyde mit einer Waffe in der Hand. Das Bild ist bereits in der Vergangenheit häufig in Zusammenhang mit Schießereien im Internet aufgetaucht. Eine Gruppe von Nutzern des Internetportals "4Chan" versuchten, das Foto als Meme zu etablieren, wenn es zu Waffengewalt in den USA mit einem weißen Täter kam.

Besonders makaber wird es, wenn die Fotos von berühmten Persönlichkeiten als vermisste Verwandte oder Bekannte deklariert werden. Neben dem Foto eines Kriminellen aus Mexiko und eines amerikanischen Pornostars tauchte auch der deutsche Fußballspieler Mesut Özil unter den erfundenen Opfern auf. Fehlende Empathie für die wahren Opfer und Hinterbliebenen sowie viel schwarzer Humor scheint hinter diesen Posts zu stecken.

© twitter Ein Foto des Fussballers Mesut Özil wird für eine falsche Suchanzeige verwendet.

Eine Lüge für "zusätzliche Bedeutung" im Leben

Woher kommt die Sehnsucht, unter den Opfern zu sein? "Diese Menschen geben ihrem Leben durch Lügen eine zusätzliche Bedeutung", so der Verhaltenstherapeut und Psychologe Alois Kogler. Das Phänomen sei nicht erst seit Social Media bekannt und es sei auch gar nicht selten. "Es ist eine Frage des Selbstwertgefühls", erläutert Kogler. Die meisten krankhaften Lügner wollen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Es ist eine Kombination aus dramatischer Selbstdarstellung und einem gesteigertem Geltungsbedürfnis.

Anders als bei Notlügen gibt es meist keinen direkten Anlass, der das Verhalten erklärt. Durch ein gutes Gedächtnis und gekonnte schauspielerische Fähigkeiten sind sie sehr überzeugend. "Viele Menschen haben Phantasievorstellungen, in denen sie leben und die einen enormen Einfluss auf sie haben", erklärt Kogler. Laut dem Psychologen steigern die Lügner sich in ihr Lügengebäude oft so sehr hinein, dass sie anfangen, dieses selbst zu glauben. Dabei wird kaum ein Gedanke daran verloren, entlarvt zu werden, und oft ist das Bewusstsein, etwas Schlechtes zu tun, nicht da.

» Diese Menschen geben ihrem Leben durch Lügen eine zusätzliche Bedeutung «

Das Phänomen des „falschen Überlebenden“

Das Phänomen ist nicht neu. Vielen ist Tania Head bekannt, die Mitbegründerin und Präsidentin des World Trade Center Survivers‘ Network war, bis sich herausstellte, dass ihre Geschichte frei erfunden war. Auf Vorträgen und vor Touristengruppen erzählte sie ihre Geschichte: Sie sei eine der wenigen Überlebenden des 78. Stockwerks im Südturm des World Trade Centers, in den eines der Flugzeuge am 11. September 2001 flog. Ihr Ehemann sei im Nordturm ums Leben gekommen. Nichts an dieser Geschichte war wahr, selbst ihr Name war erfunden.

Etwas weiter zurück liegt die Erzählung von Binjamin Wilkomirski, der 1995 im Suhrkamp Verlag das Buch "Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939 – 1948" veröffentlichte. Das in zwölf Sprachen übersetzte Werk erzählt von Wilkomirski Erlebnissen als Holocaust-Überlebender. Wenige Jahre später wurde enthüllt, dass Wilkomirski eigentlich Bruno Dösseker hieß, in einem Schweizer Weisenhaus aufwuchs und die KZs nur als Tourist kannte. Der Fall führte zu einer großen Debatte: Dürfen Erinnerungen über den Holocaust erfunden werden? Die Einschätzungen zu Binjamin Wilkomirski schwanken heute noch zwischen literarischem Betrüger oder dem Opfer falscher Erinnerungen. Die Gründe für die Erfindung einer Opferrolle sind verschieden und die Linie zwischen einem reinen Drang nach Aufmerksamkeit und einer ernsthaften psychischen Erkrankung ist schmal.

Verunsicherung im Netz

Virtuelle Fake-News können zur Gefahr werden, wenn sie zu Verunsicherung oder sogar Panik führen. Bei der Suche nach tatsächlichen Opfern lenken sie ab und es wird schwerer zu unterscheiden, was wichtig und wahr ist - und was nicht. Direkt nach Katastrophenmeldungen ist es ratsam sich bei der Informationssuche an öffentliche Stellen zu halten und Meldungen auf Social-Media-Seiten lieber zwei Mal gegenzuchecken.