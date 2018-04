Was braucht mein Fahrrad?

Im Frühling möchte ich meine dreijährige Tochter mit dem Fahrrad in den Kindergarten bringen. Darf ich meine Tochter nur im Kindersitz oder auch in einem Anhänger transportieren? Gibt es Vorschriften für die Ausstattung eines Fahrrads mit Anhänger?

Linda Z., Burgenland

Liebe Frau Z.,

die Fahrradverordnung regelt sehr genau, wie ein im Straßenverkehr verwendetes Fahrrad ausgestattet sein muss. So muss das Fahrrad mit zwei unabhängigen Bremsen ausgestattet sein und über eine Glocke oder Hupe verfügen.

Vorne hat Ihr Fahrrad einen weißen und hinten einen roten Rückstrahler zu haben, die auch in Scheinwerfer oder Rücklicht integriert sein dürfen. Wenn Sie auch bei schlechter Sicht fahren wollen, muss das Fahrrad auch über einen Scheinwerfer und ein Rücklicht verfügen, wobei das Rücklicht ein Blinklicht sein kann. Beides kann auch aufsteckbar und/oder batteriebetrieben sein. Nicht zulässig sind Scheinwerfer und Rücklichter, die am Körper getragen werden. Bei Tageslicht und guter Sicht darf diese Ausrüstung entfallen. Alle anderen Ausrüstungsgegenstände müssen unabhängig von den Licht-oder Straßenverhältnissen immer am Fahrrad angebracht sein.

An den Pedalen sind gelbe Rückstrahler zu montieren. An der Seite des Fahrrads müssen gelbe oder an den Seitenwänden der Reifen weiße oder gelbe Rückstrahler angebracht werden.

Sie können Ihre dreijährige Tochter sowohl im Kindersitz als auch in einem Fahrradanhänger transportieren. Ein Kindersitz muss immer fest mit dem Fahrrad verbunden sein und hinten am Fahrrad montiert werden. Er ist mit Gurten, die vom Kind nicht leicht zu öffnen sind, einem höhenverstellbaren Beinschutz, Fixierriemen für die Füße und einer hohen Rückenlehne zum Abstützen des Kopfes auszustatten.

Ein Fahrradanhänger ist mit einer vom Fahrrad unabhängigen Lichtanlage, einem roten Rücklicht, Rückstrahlern nach allen Seiten, einer Radblockierbremse, die auf beide Räder wirkt, und einer Kupplung, durch die der Anhänger aufrecht stehen bleibt, auch wenn das Fahrrad umkippt, auszustatten. Wenn im Anhänger Personen transportiert werden sollen, muss der Anhänger mit geeigneten Gurten, einer Fahnenstange mit einem mindestens 1,5 Meter hohen Wimpel sowie einer Abdeckung der Speichen und Radhäuser zum Schutz gegen das Hinausbeugen ausgestattet sein.

Kinder dürfen auch in einer Transportkiste mitgenommen werden, sofern diese laut Hersteller für den Transport von Kindern geeignet ist und mit einem Gurtsystem ausgestattet ist, das Kinder nicht leicht öffnen können.

