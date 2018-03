Facebook steckt in der Krise: Zum Skandal um die Weitergabe von Daten an die Firma Cambridge Analytica kommt nun auch noch der Vorwurf, Telefondaten der Nutzer gespeichert zu haben. Doch wie viel Verantwortung tragen zumindest jene Facebook-User, die dem ungehemmten Datensammeln einfach zugestimmt haben?

Die jüngsten Enthüllungen zur Weitergabe von Facebook-Nutzerdaten an die britische Analysefirma Cambridge Analytica haben das größte soziale Netzwerk der Welt in eine schwere Krise gestürzt: Der Börsenkurs stürzt ab, Privatpersonen und Unternehmen löschen aus Protest ihre Profile, in zahlreichen Ländern ermitteln Behörden und Parlamentsausschüsse. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wird sich am 12. April persönlich vor dem US-Kongress verantworten müssen. Cambridge Analytica soll mithilfe des umfangreichen Wissens über 50 Millionen Nutzer, das es (illegal) über den Umweg eines Psychologen erhielt, unter anderem die Brexit-Abstimmung und die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten beeinflusst haben.

Detaillierte Anruf- und SMS-Historie gespeichert

Verunsichert durch diesen Skandal forderten auch zahlreiche Nutzer bei Facebook alle über sie gespeicherten Daten an (das Netzwerk schickt diese auf Anfrage gratis zu). Dadurch rückte ein weiterer, bisher wenig bekannter Aspekt der Datensammelwut des Konzerns in den Fokus: Facebook speichert auch Telefondaten, also die Metadaten zu Anrufen und SMS. Viele User reagierten überrascht und empört, dass das Netzwerk über ihre detaillierte Anrufhistorie mit vollständigen Nummern und Namen ihrer Gesprächspartner verfügt. Auch die genaue Gesprächsdauer und der Zeitpunkt von Textnachrichten werden aufgezeichnet, nicht aber die Inhalte. Betroffen davon sind Android-Nutzer, die den Facebook Messenger installiert haben. Bereits am Dienstag reichten drei Betroffene deshalb Klage gegen Facebook ein.

Allerdings ist die Sache etwas komplizierter: Den Zugriff auf das eigene Telefonbuch musste man der Messenger-App eigens erlauben. Und die Erlaubnis versteckte sich in diesem Fall nicht nur in einem kleingedruckten Unterpunkt der Facebook-AGB, sondern musste recht deutlich erklärt werden. In der deutschsprachigen Version der App erhielt man eine Benachrichtigung mit dem Titel "Sende Nachrichten an alle deine Handy-Kontakte" und dem Hinweis "Deine Kontakte werden fortlaufend synchronisiert" unter einem Bild zweier animierter Charaktere, die sich gegenseitig Nachrichten schicken.

© Screenshot/Facebook Messenger

Ein strikter "Opt-In-Mechanismus" also, wie Facebook in einem Blogeintrag erklärte: Nur wer Ja sagte, gab seine Daten her. "Du hast vielleicht kürzlich gehört, dass Facebook die Anruf- und SMS-Historie von Menschen ohne deren Erlaubnis gespeichert hat. Das stimmt nicht", heißt es dort. Man konnte die Synchronisierung der Daten auch ablehnen und den Messenger dennoch benutzen. Und wer die Speicherung seiner Telefonbuch-Daten nicht länger wünsche, könne diese jederzeit abstellen, woraufhin die Daten (auch rückwirkend) gelöscht würden. Die Infos wurden auch an niemanden weitergegeben oder verkauft. Viele zunächst schockierte Nutzer mussten dann zugeben, die Erlaubnis vielleicht doch erteilt zu haben.

Wenn Nutzern Datenschutz einfach "egal" ist

Wer trägt in diesen Fällen die Verantwortung für das exzessive Datensammeln: Die Nutzer, der Anbieter, oder beide? Darf ein Internetkonzern überhaupt davon ausgehen, dass Nutzer verstehen, was ihre Einwilligungen bedeuten, auch wenn er sie noch so deutlich formuliert? Dass die meisten Menschen ihren Apps grundsätzlich "alle" verlangten Berechtigungen erteilen, wie umfangreich sie auch klingen mögen, ist ein Problem, mit dem Datenschützer seit Jahren kämpfen.

Vielen Nutzern scheint der Schutz ihrer eigenen Daten auch tatsächlich einfach nicht besonders wichtig zu sein. Aus diesem Grund argumentieren manche, gewisse Arten der Datennutzung sollten generell, unabhängig von einer Zustimmung, verboten sein. Dazu kommt, dass oft eben nicht so klar um Erlaubnis gefragt wird wie in diesem Fall. Bis zur Android-Version 4.1 soll auch der Messenger bei bloßem "Lesezugriff" Telefondaten ausgelesen haben.