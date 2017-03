Mehr als zehn Jahre nachdem er die Harvard-Universität vorzeitig verlassen hatte, erhält Facebook-Gründer Mark Zuckerberg doch noch einen Abschluss der amerikanischen Elite-Uni. Der Chef des weltgrößten Online-Netzwerks wird am 25. Mai die Rede bei der Abschlussfeier vor den diesjährigen Absolventen halten, wie die Hochschule in Cambridge (Massachusetts) in der "Harvard Gazette" mitteilte.

Damit wird Zuckerberg einem Bericht des "Business Insider" zufolge auch der "Honorary Degree" verliehen. Der 32-Jährige hatte die Uni 2004 ohne Abschluss verlassen, um sein stark wachsendes Netzwerk Facebook voranzubringen, wollte jedoch eigentlich wieder zurückkehren.

"Mark Zuckerbergs Führungsstil hat das Wesen sozialen Engagements auf der ganzen Welt grundlegend verändert", sagte Harvard-Präsidentin Drew Faust. Wenige Erfindungen der Neuzeit könnten sich mit den Auswirkungen darauf, wie Menschen miteinander interagieren, mit Facebook messen.

Zuckerberg holte sich gleich Rat bei einem, der weiß, wie es geht. In einem kurzen Video auf seiner Facebook-Seite fragt er Bill Gates, was er vor den Absolventen sagen könnte. Der Microsoft-Gründer schlägt vor, gemeinsam an der Rede zu arbeiten. Gates hatte sein Harvard-Studium ebenfalls vorzeitig abgebrochen und war vor zehn Jahren selbst sogenannter commencement speaker. Zuckerberg saß damals im Publikum, weil seine heutige Ehefrau Priscilla Chan unter den Absolventen war.