Die Methoden der Analysefirma "Cambridge Analytica" bringen das größte soziale Netzwerk der Welt schwer unter Beschuss. Der Trump-nahen Firma wurden die Daten von 50 Millionen Usern zur Verfügung gestellt, ohne dass diese von Facebook darüber informiert wurden. Wie Sie die über Sie gesammelten Daten bekommen können.

Ein Datenskandal stürzt den Social-Media-Riesen Facebook in einer schwere Krise. Die "New York Times" und der "Observer" hatten am Wochenende berichtet, dass die britische Analysefirma "Cambridge Analytica" die privaten Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Mitgliedern anzapfte, um 2016 den US-Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen. Ein Professor der Universität Cambridge soll eine Psychologietest-App benutzt haben, um damit gesammelte Daten an Cambridge Analytica weiterzuleiten. Die Accounts der beteiligten Forscher und Firmen sind nach Angaben von Facebook inzwischen gesperrt. Doch auch Facebooks Verhalten wirft viele Fragen auf.

Facebook verlor 50 Milliarden Dollar an Wert

So erfuhr der Konzern bereits 2015 von der missbräuchlichen Weiterleitung der Userdaten. Cambridge Analytica wurde daraufhin zwar aufgefordert, die Daten wieder zu löschen. Überprüft wurde das aber nicht. Und auch die von dem Leak betroffenen Nutzer wurden nie informiert. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe stürzte der Börsenkurs des Unternehmens um rund 50 Milliarden Dollar ab. Investoren haben bereits eine Klage gegen den Konzern eingereicht, sie sehen sich in die Irre geführt. Überdies haben Staatsanwaltschaften und parlamentarische Untersuchungskommissionen sowohl in den USA als auch in Großbritannien Ermittlungen gegen Facebook aufgenommen.

Analytica-CEO Alexander Nix wurde Dienstagabend von seiner Firma suspendiert. Er hatte gegenüber einem angeblichen Politikberater aus Sri Lanka mit den höchst zweifelhaften Methoden seines Unternehmens geprahlt – nicht wissend, dass es sich in Wahrheit um einen Undercover-Reporter des britischen Channel 4 handelte, der die Gespräche auf Video aufnahm. So sagte Nix unter anderem, es habe noch immer gut funktioniert, politischen Gegnern "hübsche ukrainische Mädchen" vorbeizuschicken. Offenbar gehört nicht nur Datenanalyse zum Angebot der Firma, sondern allerlei schmutzige Tricks politischer Kampagnen. Cambridge Analytica, das von Trumps Ex-Berater Steve Bannon mitgegründet wurde, rühmt sich damit, dem US-Präsidenten ganz wesentlich zum Wahlsieg verholfen zu haben.

Benutzer haben Angst, ohne Account etwas zu verpassen

Der Skandal ist nur der neueste Höhepunkt für das seit Jahren wachsende Misstrauen großer Teile der Öffentlichkeit gegenüber Facebook. Neben schon lange bestehenden Datenschutz-Bedenken rückte seit der Trump-Wahl insbesondere auch Facebooks Rolle als Verbreiter von "Fake News" in den Mittelpunkt. Mit dem Hashtag #DeleteFacebook werden Menschen angesichts des neuen Datenskandals nun erneut aufgefordert, ihre Facebook-Profile zu löschen. Viele haben das auch bereits öffentlichkeitswirksam getan. Doch ist es aus mehreren Gründen nicht zu erwarten, dass die neue Welle an Löschungen Facebooks Nutzerzahlen nachhaltig beschädigen wird.

Zum einen verfügt das soziale Netzwerk nach wie vor über einige bedeutende Alleinstellungsmerkmale – vor allem aufgrund seiner unglaublichen Größe mit rund zwei Milliarden Nutzern. "Es gibt kein anderes Portal, dass dich an die Geburtstage deiner Freunde erinnert, dich mit Verwandten auf der ganzen Welt verbindet oder zehn Jahre alte Fotos von dir speichert", schreibt der "Guardian". Die Angst, etwas zu verpassen, ist der wichtigste Grund, weshalb Nutzer ihren Facebook-Account trotz Angst um ihre Daten behalten. Für viele ist Facebook auch das einzige soziale Netzwerk, das sie nutzen oder kennen. Studien haben gezeigt, dass etwa Menschen in vielen Ländern der Dritten Welt nicht klar ist, dass es auch ein Internet außerhalb von Facebook gibt.

Wie man seine eigenen Daten von Facebook bekommt

Auch in der westlichen Welt sind es vor allem Jüngere, die überhaupt Alternativen zum Platzhirschen nutzen. Auch sie können ihre Daten aber natürlich nur dann wirklich vor Facebook schützen, wenn sie auch die Schwester-Apps Instagram und WhatsApp löschen. Dazu sind aber noch weniger bereit. Der Konzern ist zumindest vorerst so allgegenwärtig und relevant geworden, dass ihm die Skandale kaum schaden können. Und schließlich sind sich Experten einige, dass Facebook eigentlich nur ein kleiner Teil des Problems ist. Der Verkauf von Userdaten ist heute zum wichtigen Geschäftsmodell für alle sozialen Netzwerke geworden.

Herauszufinden, was genau Facebook über einen selbst so an Daten gesammelt hat, ist übrigens relativ einfach. Jeder Nutzer kann den gesamten ihn betreffenden "Datenschatz" anfordern, indem er in den "Allgemeinen Kontoeinstellungen" auf "Lade eine Kopie deiner Facebook-Daten" klickt. Innerhalb einer Viertelstunde erhält man dann per Mail eine Zip-Datei. Diese ist in der Regel sehr umfangreich. So erfährt man, welche Firmen seine Kontaktinfos haben, welche Freundschaftsanfragen man im Laufe der Jahre abgelehnt und auf welche Werbungen man geklickt hat. Für jene, die noch nicht bereit sind, dem Netzwerk den Rücken zu kehren, wäre dieser Test vielleicht eine erste, kleinere Vorsichtsmaßnahme.