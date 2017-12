Von turbulentem Wetter zu Wochenbeginn berichtet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Montag. Für viele Regionen wurde Wetterwarnungen ausgegeben. Im Bergland bläst von Montagvormittag bis Dienstagvormittag ein heftiger Föhnsturm. Auf den Gipfeln muss man mit Orkanböen zwischen 120 und 150 km/h rechnen.

Auch in den klassischen Föhntälern kann der Wien mit Böen von 100 km/h und mehr durchbrechen, besonders in Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg - zum Beispiel im Raurisertal, Gasteinertal, Wipptal, im Raum Innsbruck, im Bezirk Landeck vom Reschenpass Richtung Oberes Gericht, im Hinteren Zillertal sowie im Brandnertal und in der Hochtannbergregion. Im Flachland Ostösterreichs liegen die Windspitzen zu Wochenbeginn meist um 80 km/h, besonders in der Nacht auf Dienstag.

Behinderungen auf Straßen möglich

Durch den Sturm können besonders im Bergland große Äste abbrechen und Bäume umstürzen. Dadurch sind Behinderungen auf Straßen und Bahnlinien möglich. Auf Pässen muss man außerdem mit starken Schneeverwehungen rechnen. Fallen Äste oder Bäume auf Stromleitungen, kann es auch zu Ausfällen der Stromversorgung kommen.

Schnee und Regen im Süden

Mit dem kräftigen Südwind stauen sich an der Südseite der Alpen Wolken, und es regnet und schneit hier bis in den Dienstag hinein kräftig. Besonders in Oberkärnten und Osttirol kommen dabei verbreitet um 50 Millimeter Niederschlag zusammen. Stellenweise sind auch 100 bis 150 Millimeter möglich, besonders im Gailtal sowie in den Karnischen Alpen und in den Karawanken. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1000 und 1.900 Meter. Durch die großen Niederschlagsmengen sind im Süden außerdem kleinräumige Überschwemmungen nicht auszuschließen. Weitere Infos dazu beim Hydrografischen Dienst Kärnten unter https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/hydroportal/warnung.asp

Mit dem Föhn wird es in vielen Regionen sehr mild. Am Montag hat es im Großteil Österreichs knapp über zehn Grad. Am Dienstag bricht der Föhn zusammen und von Norden her strömt allmählich wieder kalte Luft nach Österreichs. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch nur noch zwischen einem und sechs Grad.